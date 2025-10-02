Así es dormir en el hotel más barato de Madrid: "Virgen santa, esto no lo había visto"

Madrid acumula 11,6 millones de pernoctaciones en el primer semestre de 2025, un 1,9 % más que en el mismo periodo del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística.

La fuerte demanda ha empujado la tarifa media hotelera de la comunidad hasta los 165,14 euros por habitación, casi el triple que hace cuatro años. Ante este panorama, la creadora de contenido Almudena (@almumagon) decidió grabar la experiencia de reservar la opción más económica que encontró con baño privado y sin espacios compartidos.

La joven eligió un establecimiento situado en un polígono de las afueras y pagó 115 euros por una sola noche sin desayuno incluido. En el vídeo, que ya circula por TikTok, enseña la habitación nada más cruzar la puerta: una cama de matrimonio acompañada de una litera supletoria, un espejo, una televisión y un reducido mueble que apenas califica como escritorio.

El baño, a medio metro de la cama

Lo que más sorpresa causa a Almudena es la distribución del cuarto de baño. La ducha y el lavamanos se alzan junto a la cama, sin más separación que una mampara de cristal que la tiktoker compara con "una cúpula". Solo el váter goza de intimidad, gracias a una puerta independiente que cierra con pestillo. "Virgen santa, esto no lo había visto", exclama mientras graba el interior de la ducha, visible desde la mesilla.

La creadora subraya que su descubrimiento responde a la necesidad de encontrar alojamiento en Madrid sin superar el presupuesto de un fin de semana. Compara el precio con el que pagó en Italia durante el verano, 75 euros por noche, y se pregunta "hasta qué punto" puede seguir subiendo la tarifa en la capital española. "Antes una habitación nos costaba 60 o 70 euros; ahora, el doble por estar en un polígono industrial", lamenta.

El vídeo ha generado cientos de comentarios que comparten su indignación y relatan experiencias similares, mientras la encuesta de ocupación hotelera del INE confirma que la tendencia alcista se mantiene. Para muchos viajeros, la alternativa más barata ya ronda los cien euros, una cifra que convierte a Madrid en una de las ciudades españolas con alojamiento urbano menos asequible.