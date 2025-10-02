Varapalo de Almeida a Vox: sentencia que el síndrome postaborto "no es categoría científica"

El alcalde de Madrid ha salido al paso de la polémica y ha dejado las cosas claras. José Luis Martínez-Almeida ha reconocido que el supuesto 'síndrome post-aborto' "no es una categoría científica reconocida" y que, en todo caso, la información que se facilitará a las mujeres que así lo deseen "no se va a determinar por Vox" sino "por parte de los profesionales del Ayuntamiento de Madrid".

"Tenemos un extraordinario equipo de profesionales en el Ayuntamiento de Madrid que no le van a dar ningún tipo de información falsa a la mujer, no se puede dudar de los profesionales que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid", ha destacado el alcalde desde el Colegio de Médicos, donde ha recogido el premio 'Madrid Longevity' por ser Madrid la ciudad más longeva de Europa.

El Pleno de Cibeles debatió este martes una propuesta de Vox para informar en los centros dependientes del Consistorio sobre el "síndrome post aborto", que salió adelante con los votos de la formación y de PP, mientras que PSOE y Más Madrid votaron en contra.

"Depresión, un profundo sentimiento de culpa, aislamiento, imágenes recurrentes, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia y bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones, agresividad, y una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplica al de las mujeres que no han abortado", afirmaba la concejala de Vox Carla Toscano.

Almeida ha replicado que "apoyar que se dé información a las mujeres no es apoyar el argumentario que utiliza Vox" y para explicar su postura ha puesto de ejemplo "la intervención más racista que ha habido en el Congreso de los Diputados, la de Miriam Nogueras (Junts) defendiendo la proposición para traspasar las competencias de inmigración. El PSOE dijo claramente que ellos no compartían eso, sin perjuicio de que entendían que debían dar esa competencia en materia de inmigración. Parece curioso que se pueda apoyar en unos casos y en otros no".

"No se va a obligar a ninguna mujer a recibir información"

El primer edil ha incidido en que "nadie duda de que las mujeres tienen la madurez para recibir aquella información que ellas estimen adecuada". "No se va a obligar a ninguna mujer a recibir información por parte del Ayuntamiento de Madrid", ha subrayado.

Así, ha explicado que "se va a poner a disposición de una mujer que se va a someter a una intervención quirúrgica, en este caso un aborto, si quiere disponer de esa información".

Unido a que "esa información no se va a determinar por parte de Vox, se determinará por parte de los profesionales del Ayuntamiento de Madrid". En este punto ha instado a "no confundir a las mujeres y no transmitirles un mensaje equívoco".

"Es tan fácil como decir que el Ayuntamiento de Madrid únicamente quiere poner a disposición de las mujeres información relativa a las eventuales consecuencias del aborto como intervención quirúrgica que es. Y esa información no la va a dar Vox ni la va a dar el PP. En su caso se elaborará, como no puede ser de otra manera, por quienes saben de esto, que son los profesionales", ha vuelto a insistir.

"No tiene una categoría científica"

Preguntado sobre si cree que existe ese supuesto 'síndrome post-aborto', el alcalde ha apuntado que "no es una categoría científica reconocida" y, "de hecho, en el discurso que hizo el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, no se menciona el síndrome post-aborto como una categoría científica reconocida".

"Nosotros coincidimos con Vox simplemente en que hay que proporcionar información. Son circunstancias distintas como lo argumenta Vox y como lo argumenta el Partido Popular. Y ahí es donde hay que ir, al discurso que hace el PP en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid", ha incidido.

Tal es así que en el Pleno la concejala de Vox Carla Toscano "no quedó precisamente contenta con lo que se dijo desde el Partido Popular". "Coincidimos en dar información", ha resumido, para insistir en que sólo apoyaron la facilitación de "la información sobre las consecuencias que se pueden derivar de una intervención quirúrgica como es el aborto", una información que las mujeres quieran aceptar "libre y voluntariamente", ha resaltado.

"No apoyo a Vox"

"Yo no apoyo la argumentación de Vox del síndrome post-aborto, pero sí entiendo que el aborto tiene una serie de consecuencias y, por tanto, que las mujeres tienen que tener la capacidad de poder tener información sobre esas consecuencias", ha condensado.

Preguntado por los motivos por los que aprobaron esa proposición de Vox cuando eran evidentes las diferencias y no necesitaban sus votos, el alcalde ha recordado que el PP presentó una enmienda transaccional con el espíritu de lo que pretendían pero que no fue aceptada por los de Javier Ortega Smith.