La Villa: muchos festivales, pocos como este

Nace en Pastrana (aunque no solo se quedará aquí) un nuevo modelo de festival que huye de las aglomeraciones, los grandes patrocinadores y el ruido de las ciudades. La Villa Festival se presenta como una experiencia íntima, inmersiva y profundamente conectada con el entorno rural y cultural. Pensado por y para una generación que busca reconectar con sus raíces sin renunciar a la música actual, este proyecto combina tradición y una visión comunitaria de la cultura. Pastrana fue el punto de partida, pero sus creadores y socios, Javier Navarro, Francisco Vicente y Alonso Chávarri, anuncian que esto es solo el principio. LA RAZÓN los escucha.

Pavlenha en Pastrana. Cedida

¿Cuál fue la motivación principal para crear La Villa Festival en Pastrana?

La Villa nace como una alternativa al modelo de festival masivo que impera en en España hoy en día y como una respuesta a la necesidad de evadirnos del estrés y la velocidad a la que funcionan las cosas en la ciudad. Sentimos que cada vez más gente de nuestra generación (finales de los 90, principios de los 00) necesita coger aire fresco y reconectar consigo mismo y con sus raíces en espacios rurales donde disfrutar de la naturaleza, la familia y la calma.

¿Cómo lograron organizar el festival sin el apoyo de grandes marcas o patrocinadores?

Con teson y convicción, la verdad. Llevamos casi dos años trabajando en esta idea y cuando recibímos el ok definitivo para poder avanzar era demasiado tarde –hace solamente dos meses–. En aquel momento tuvimos que decidir si aplazar un año la primera edición y que el riesgo de que nunca se hiciese fuese enorme o hacer una primera edición modesta y asumible tanto para nosotros como para el pueblo.

¿Qué desafíos enfrentaron al combinar la tradición de las fiestas de pueblo con un enfoque musical contemporáneo?

Quizá eso ha sido lo más sencillo de todo. Lo único que hemos hecho ha sido pensar en qué ocurre durante las fiestas de todos los pueblos de España y por qué nos gustan a todos. Queremos desarrollar un festival popular: pensado y hecho para que sea comprendido y disfrutado por aquellos que están a la última en cuanto a novedades musicales y para aquellos que siguen escuchando canciones de pop rock de los 90s y 00s. Al final es ahí donde todos compartimos espacio y gusto.

¿Por qué eligieron Pastrana como sede del festival y cómo colaboraron con la comunidad local?

Sin duda hay una innegable conexión personal por parte de uno de los tres miembros del equipo, pero una vez que todos conocimos este lugar tuvimos claro que no podíamos arrancar La Villa en otro sitio. Pastrana es un núcleo histórico y cultural realmente increíble y tanto el pueblo como su entorno (sobre todo los alrededores del Embalse de Bolarque y el rio Tajo) aportan ese contrapunto natural que encaja tan bien con la idea de desconexión y escapada.

¿Cómo seleccionaron a los artistas que participaron en esta primera edición?

Lo bueno de llevar casi dos años dándole forma a la idea es que el cartel del festival ha estado hecho con calma y mimo. De hecho, artistas como Hey Kid o Inazio estaban en nuestras quinielas como artistas emergentes para abrir el festival en aquel momento. Ver cómo han crecido y como han terminado siendo los cabezas de cartel del festival es tanto un orgullo como una buenísima señal: esta nueva escena pop está creciendo y ya parece imparable.

Hey Kid en Pastrana. Cedida.

¿Qué estrategias utilizaron para mantener un aforo reducido y asegurar una experiencia exclusiva para los asistentes?

Sostenibilidad siempre ha sido una de las palabras más repetidas en nuestras reuniones y propuestas. Tanto a nivel medioambiental, como a nivel empresarial. No podemos multiplicar por 8 o 10 el numero de personas que habitan el pueblo durante 2 días y vender este festival como experiencial e inmersivo. Lo más importante para nosotros es el concepto y tenemos claro que no podemos morir de éxito. Siempre hemos dicho que el éxito de La Villa no será vender más entradas, sino venderlas más rápido.

¿Qué medidas implementaron para garantizar la seguridad y el bienestar de los asistentes durante el evento?

Lo bueno de haber hecho una primera edición reducida en cuanto a días y aforo es que hemos podido chequear la capacidad que tiene el pueblo de absorber visitantes y hacer que estos estén cómodos y seguros. Esta primera edición nos ha permitido comprobar que Pastrana tiene un tejido de hoteles y restaurantes suficientes como para absorber un numero de asistentes mayor sin variar ni un ápice el ínice de seguridad y bienestar.

¿Cómo fue la respuesta del público y la comunidad local ante esta iniciativa?

Realmente increíble. Teníamos claro que lo importante de esta primera edición era que la gente conociese el concepto y viese que este no es un festival al uso y las primeras reacciones de asistentes, artistas y autoridades han sido inmejorables. Ver a todos los artistas compartir y disfrutar de los conciertos del resto de sus compañeros como si fuesen uno más o que varios vecinos de Pastrana nos parasen para agradecernos la iniciativa entre lágrimas eran cosas que ni siquiera imaginábamos que fuesen a pasar en esta primera edición.

¿Qué aprendizajes obtuvieron de esta primera edición que aplicarán en futuras ediciones?

Tenemos claro que La Villa debe ser un festival de más de un día con actividades paralelas y conciertos sorpresa. Queremos enseñar a la gente todos los rincones maravillosos que tiene este pueblo y seguir buscando fórmulas que mejoren la experiencia. Caminatas con concierto sorpresa final, comida popular en el escenario gratuito o sesiones electrónicas en bares verdaderamente castizos son algunas de las ideas que rondan nuestra cabeza y que ya estamos intentando estructurar para que sean una realidad en la segunda edición.

¿Cuáles son sus planes a largo plazo para La Villa Festival y cómo planean evolucionar el evento en los próximos años?

Los planes pasan por que la gente entienda que La Villa no es solamente un festival. Ya estamos trabajando en actividades paralelas que confirmaran que lo que somos es una comunidad de creadores y seguidores. Un lugar donde tanto el artista como el fan podrán disfrutar de una forma diferente a como lo hacen el resto del año y en el resto de conciertos. Lo único que podemos avanzar es que este mismo verano haremos un camp de composición para que algunos de los artistas que han estado en el festival y otros tantos que puedan estar en las próximas ediciones compongan las canciones del futuro, lejos del ruido de la ciudad y cerca del calor de una chimenea o el puchero de una abuela.