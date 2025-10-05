Viñas Serranas: la elegancia secreta del Rufete

En la sierra de Salamanca, donde los pinares se confunden con el rezo de las encinas, un grupo de iluminados locos del vino decidió plantar su bandera en el territorio de la meseta alta. Allí, donde el aire huele a granito y a tomillo, nace Viñas Serranas y su obra más seductora, Molinillo, un tinto que habla bajito pero deja huella.

La uva Rufete, tan fina que parece criada en guante de seda, tiene la virtud de conjugar el nervio de la montaña con la caricia de la fruta roja. No busca el aplauso fácil ni el músculo del tanino. Este vino entra como un susurro y se queda como un verso. En nariz despliega frambuesa, cereza y piedra mojada. En boca, el milagro: frescura, suelo y memoria.

Los oficiantes de la bodega, jóvenes y obstinados poetas de la mineralidad, defienden el terruño como quien guarda una reliquia. Lo hacen con hondura y ternura, devolviendo a la sierra su voz más pura.

Molinillo no se bebe, se conversa. Es vino de gula y de serenidad, de esos que enseñan que la elegancia no hace ruido.

Porque el Rufete, dicen los viejos del lugar, es un secreto que sólo se revela a quien escucha con el paladar.

Bodega: Viñas Serranas

Vino: El molinillo 2023

D.O.: Sierra de Salamanca

Pvp: 23 euros