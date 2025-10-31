Vuelven los "Grandes del Góspel" al teatro Fernán Gómez de Madrid

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa acoge una nueva edición de uno de los festivales de música más esperados en la antesala de la Navidad: ‘Grandes del Góspel’. Del 28 de noviembre al 13 de diciembre, esta cita ineludible regresa a la Sala Guirau de este espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte. El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, sede principal del festival, se consolida un año más como la casa del góspel en Madrid y principal referencia en el circuito del género en España.

El festival, que cumple 31 ediciones, regresa con una programación que resume lo que ha sido ‘Grandes del Góspel’ a lo largo de este tiempo. Esta nueva edición viene marcada por la calidad artística, la profundidad espiritual y la tradición viva del góspel afroamericano.

Este año, el ciclo reúne a cuatro formaciones corales internacionales, exponentes del más puro y vibrante espíritu del góspel. Sono Gospel Choir traerá la energía de los sonidos nacidos entre los callejones de Louisiana, donde la música se mezcla con la historia y la devoción. Desde el sur de Estados Unidos, las voces de Charleston Gospel Choir y South Carolina Gospel Choir llenaran el teatro de fuerza, esperanza y redención.

Chicago Mass Choir, conocidos como auténticos embajadores del góspel, regresan con su espectáculo Sweet Home Chicago, un homenaje a la ciudad que los vio nacer y al legado imborrable de los pioneros del góspel urbano, recorriendo los grandes clásicos de los años 30, 40 y 50 del siglo XX. Un viaje por un estilo musical que ha trascendido fronteras para conmover a audiencias de todos los rincones del planeta. El 6 de diciembre, Oh Madrid Happy Day presenta este año a la Coral Góspel de Madrid con su nuevo espectáculo Afrogospel.