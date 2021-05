Los productores de biomasa promueven la sostenibilidad forestal

La Asociación Española de la Biomasa (Avebiom) se ha unido al Foro de Bosques y Cambio Climático (FBYCC) para fomentar el desarrollo sostenible de los bosques y luchar contra el cambio climático. El presidente de Avebiom, Javier Díaz, ha apelado a un mayor apoyo al sector forestal como sumidero de CO2, a través de medidas fisclaes y la promoción del consumo de productos forestales sostenibles en lugar de los basados en el petróleo. Avebiom defiende la sustitución de combustibles fósiles importados por biomasa forestal local en usos térmicos, eléctricos y en cogeneración. En este sentido, propone instalar equipos de calefacción con energía renovable como la biomasa en edificios públicos.

Grupo Iberostar apuesta por la salud costera

El Grupo Iberostar incorpora a Erika Harms como directora de Salud Costera de la Oficina de Sostenibilidad. El grupo hotelero mallorquín, que tiene a Sabina Fluxá como vicepresidenta y CEO, ha apostado por la economía circular, el consumo responsable de pescado y la salud costera como un factor diferenciador.

Forética anima a las empresas a alcanzar las cero emisiones

Forética se ha aliado con la coalición internacional «We Mean Business» para promover la iniciativa «Accelerating the Race to Zero Net Emissions», con el objetivo de movilizar a las empresas en el compromiso de alcanzar en 2040 las cero emisiones netas de carbono, 10 años antes de lo establecido por el Acuerdo de París.

Nuevas ayudas de CaixaBank y Montemadrid

CaixaBank y Fundación Montemadrid han puesto en marcha la III Convocatoria de Medioambiente y Desarrollo Sostenible, dirigida a apoyar proyectos medioambientales en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Con una dotación de 300.000 euros, cada proyecto seleccionado para la mejora del patrimonio natural a través de la conservación de la naturaleza y la biodiversidad recibirá hasta 25.000 euros.

Convocados los premios a la movilidad sostenible

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Transportes han convocado los XI Premios de la Semana Española de la Movilidad Sostenible, con el objetivo de reconocer el esfuerzo de instituciones públicas y sociedad civil para fomentar el cambio de hábitos en materia de movilidad, a través de su participación en la Semana Europea de la Movilidad. Se podrán presentar candidaturas hasta el próximo 25 de junio.