Ilustre, el caballo policía jubilado, llega a su “paraíso”

Son las 11 de la mañana de un domingo soleado repleto de movimiento en el mundo digital con noticias saltando a golpe de click. A menos de 50 kilómetros de Madrid, con 25 hectáreas de campo y encinas a sus pies, Ilustre pasa su primer día en libertad. Pisa en blando, el sol calienta su lomo, los montones de heno a la altura de sus ollares le permiten comer a gusto y su “nueva familia” lo acompaña.

En cuanto aparece Manuel Rodríguez, su nuevo dueño junto a su familia, todo obediente se pone a su lado y camina con un porte envidiable hacia nosotros. Se le nota en su estar la felicidad que ha logrado al cambiar el frío cemento de un pequeño box que le acompañó durante 24 años por una finca ganadera y de recreo donde unas cuantas vacas son sus compañeras.

Ilustre, el caballo policía adoptado, disfruta por primera vez de comida natural en su nueva finca en El Escorial FOTO: Emer Iglesias La Razón

“Mi hija vio un reportaje en LA RAZÓN en el que se informaba de que se buscaba un hogar para un caballo policía de 24 años que se había jubilado. Aquí empezó todo, nos pusimos en contacto y aquí lo tenemos”, indica Manuel Rodríguez a LA RAZÓN envuelto en satisfacción.

El nuevo hogar de Ilustre, el caballo que ha formado parte de la Policía Local de Valencia durante 24 años, es una finca sobre todo de recreo, donde el ganado que hay se tiene por hobby, es decir, no se le explota en ninguno de los sentidos que hoy día chirrían y arman polémica en un tris.

Hasta ahora solo había una veintena de vacas, “son mi pasión, verlas disfrutar y vivir en libertad”, añade Rodríguez, un asturiano empresario del hormigón afincado en Madrid.

Según se deshace en elogios hacia sus animales, las vacas aparecen por el fondo de la finca viniendo hacia nosotros en una exquisita fila que llama la atención sobre todo de Ilustre, que levanta la cara y observa con sorpresa esos objetos marrones que se mueven lentamente y vienen hacia él.

Ilustre, caballo policía adoptado, observa sus nuevas compañeras de finca FOTO: Emer Iglesias La Razón

Es la primera vez en su vida que ve unas vacas tan de cerca, pero ya se nota que van a ser sus grandes compañeras lo que le reste de vida de jubilado. “las vacas son muy mansitas y el caballo también, la verdad que Ilustre es muy manso”

A mayores, pensando en el bienestar del équido, Manuel se plantea conseguirle un “amigo de su especie”. “Ahora tendremos que buscarle un compañero. Nosotros nunca hemos montado ni nada, la idea es libre a su aire, en su hábitat, siempre suelto, al sol cuando quiera, a la sombra, comer, …ha visto el cielo”.

El empresario no duda en recomendar que se hagan este tipo de acciones de solidaridad hacia los animales, especialmente a aquellos que durante años nos han hecho un gran servicio junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y se merecen la mejor de las jubilaciones posibles. “Quien tenga posibilidades que colabore con estos animales, porque es una pena, es un caballo que tiene cierta edad, pero no es tan viejo, le queda mucha vida, en las fincas no te dan casi nada de trabajo y se les da una vida digna a estos animales”, matiza.

Ilustre es un caballo de pura raza español de capa torda que durante más de veinte ha recorrido parques y playas de Valencia junto a su jinete realizando tareas de vigilancia. Desde hace más de 20 años fue un agente más de la Policía Local valenciana, realizando todo tipo de servicios: vigilancia en parques, en jardines, en playas, en espacios abiertos y en calles del centro de la ciudad desenvolviéndose entre vehículos y peatones.

Por un problema articular en una de sus patas le llegó el momento de la jubilación. LA RAZÓN se hizo eco del llamamiento para encontrar una familia de acogida para ilustre a través de AdoptaK9, la principal organización que se encarga en nuestro país de buscar hogares a los perros de las unidades policiales, y que desde que también lo hace con caballos desde julio de 2020 ha encontrado un lugar idóneo para su jubilación a 23 équidos, 21 de Policía Nacional y dos de la Policía Local de Valencia, el último de todos Ilustre.

En cuanto publicamos el llamamiento, Adoptak9 recibió números mensajes interesándose por Ilustre, tras un proceso selectivo en el que además de elegir el mejor lugar también se tuvo muy en cuenta el transporte, Ilustre estaba en Valencia y debía viajar, la finca de Manuel Rodríguez fue la candidata perfecta.