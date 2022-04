Antonio Turiel Investigador del CSIC: «Se nos viene encima una escasez global de diésel»

La invasión de Ucrania ha puesto en jaque el sistema energético mundial. Antonio Turiel, experto en recursos energéticos e investigador del CSIC lleva algo más de una década advirtiendo de la gran crisis de energía que se avecinaba.

¿Considera haber predicho la crisis del modelo energético?

No, predicho no. Porque los colapsos son problemas mucho más largos en el tiempo. Lo que creo es que estamos en una fase «precolapsante». Por desgracia, muchas de las cosas que veo venir desde hace años –y no porque tenga una bola de cristal– ya están pasando. La principal es la carestía de diésel. El problema es simple, es química: si te falta el petróleo bueno para hacer diésel, como no lo pintes no sé qué vas hacer. Y es que el petróleo de buena calidad, el que se necesita para poder producir diésel, tocó techo en 2005. Entonces, ¿qué esperábamos que fuera a pasar 15 años después? Pues que se nos viene encima una escasez global de diésel. Se anticipan caídas muy importantes, del 15% de la disponibilidad de diésel en Europa para abril. Ahora tenemos todos los problemas que tenemos en España con los paros de transportistas porque el precio de la gasolina está muy caro –lo está–, pero vamos a un escenario diferente. Un escenario en el que no es que esté caro, es que no habrá suficiente. Lo veías en otros países desde hace años, pero como no pasaba aquí, importaba un pito. Y aquí quiero aclarar: el problema no son las reservas de petróleo, el problema es que no se puede extraer tan rápido como lo necesitamos. Es como si tuvieras 100 millones de euros en el banco, pero solo pudieras sacar diez.

¿España está en posición de dependencia energética?

España está en mejor posición que Europa con respecto a la escasez de petróleo porque tiene proveedores proveedores de petróleo más diversificados que muchos países de Europa y además tenemos refinerías propias. Y el caso del gas es parecido. España no tiene una vulnerabilidad tan grande al gas que viene de Rusia porque lo traemos por el norte de África. En enero, las reservas de gas estaban por debajo del 30% en Europa, mientras que en España estaban en el 60%. Lo que también juega a nuestro a favor es que no estamos tan interconectados como otros países. Con lo cual... lo que no está roto no lo arregles. No nos interconectemos. Yo lo siento mucho por los países del norte de Europa, pero creo que primero tenemos que mirar por los nuestros. El problema es que estamos en un mercado muy internacionalizado y, al final, nosotros también experimentaremos problemas de escasez. Italia ya ha activado un puente naval con Barcelona para llevarse el gas en buques. La situación se está poniendo peliaguda.

La Comisión Europea señala que el conflicto con Rusia puede acelerar la transición hacia las renovables, pero a la vez se están reactivando centrales térmicas de carbón, ¿tiene sentido?

Sí, sí lo tiene. Y es que lo que dice la CE es una bobada. Es un quiero y no puedo. Por un lado hablan de transición y por otro demuestran que, ante la primera dificultad económica, se tiran a por el carbón. Cuando hubo revueltas en Ucrania en 2014, la UE ya identificó su dependencia al gas, al carbón y al petróleo rusos. Y ya entonces se decidieron medidas para disminuir su dependencia. ¿Sabes qué ha pasado? Que hemos pasado de depender de un 40% en 2014 a un 45% en 2022. A la práctica, la transición energética supone una caída económica muy importante y ningún gobierno está dispuesto.

Las renovables, ¿son solución?

Las energías renovables, contrariamente a lo que se dice, tienen muchas limitaciones. La más chunga es que para fabricar los dispositivos se requieren materiales (litio o cobalto) y combustibles fósiles que escasean. Cada vez están más caros, y algunos se acabarán antes de que finalicemos la transición. Por tanto mi crítica no es a las renovables, sino a su viabilidad técnica.