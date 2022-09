Alejandro Geppert, piloto de carreras: «Automovilismo y medio ambiente no están reñidos»

Alejandro Geppert (Madrid, 2003) es el único piloto español de carreras que se ha comprometido a compensar todas las emisiones de CO2 que emita a lo largo de su trayectoria deportiva. Y lo ha hecho con tan solo 19 años. Para ello, el joven de Alcobendas, que compite en el Campeonato de España de Turismos, ha fundado «Kilómetros sin huella», una bonita iniciativa basada en la plantación de árboles autóctonos.

¿Cuánto tiempo lleva en las carreras?

Empecé en el karting cuando tenía diez años; no tan pronto como me habría gustado. Vengo de una familia sin lazos con el automovilismo y arranqué un poco más tarde en comparación con otros pilotos. Desde el principio, me apasionó. Estuve en el karting hasta 2018. A partir de ahí, optamos por los turismos que, en España, en los años 80, tuvieron un gran auge y que ahora mismo están teniendo proyección con el campeonato TCR. Mi primera temporada completa fue en 2020. Competí en la Copa Clío de Madrid, donde quedé campeón y eso hizo que diera el salto al Campeonato de España de Turismos. La pasada temporada quedé Subcampeón Junior y, este año, he podido dar el salto al TCR España de la mano de Teo Martín Motosport y de Hyundai. Ahora mismo estoy segundo en el campeonato; estamos muy ilusionados.

¿De dónde le viene la pulsión por cuidar del medio natural?

Sinceramente, he sido una persona muy honesta y transparente desde siempre, en el sentido de que me siento muy responsable de lo que hago. No me gusta hacer cosas sabiendo que quizás están mal hechas y dejarlo pasar. Tengo que aceptar las consecuencias. Soy consciente de que el automovilismo es un deporte que tiene un impacto ambiental mayor que otros, pero no sabía hasta qué punto. Solo en esta temporada 2022, contando competiciones y entrenamientos, he expulsado 5,7 toneladas de CO2. Un español de media, al año, genera entre 5 y 7, lo que significa que estoy generando el doble de emisiones de CO2 cada año. Me dije: «Si yo quiero tener una trayectoria larga, esta huella no va a ser algo puntual, va a ser un año y otro y otro...». Ahí es cuando realmente supe que había que hacer algo.

¿Cómo funciona Kilómetros sin huella?

Presentamos el proyecto al Ayuntamiento de Alcobendas, que nos apoyó en todo. Nos cedieron un espacio para plantar los árboles, nos asesoraron y realizaron el cálculo de absorción de CO2. Se ha tenido en cuenta el tipo de terreno, las especies (robles, encinas y pinos) y la edad de los árboles. Esto es muy importante. No vamos a plantar semillas, eso tiene poco futuro y nos queremos asegurar de que la acción cumple.

¿Cuántos se plantarán esta temporada?

Para absorber las emisiones de esta temporada vamos a plantar 100 árboles. Las emisiones se absorberán por completo cuando los árboles (entre 5 y 7 años) alcancen los 20 años de vida. Obviamente, van a vivir más de 50 años. En la temporada siguiente, tendremos que hacer un nuevo estudio de cuántas emisiones generaré.

Es un proyecto que durará toda una vida deportiva...

Sí, por supuesto. Es un compromiso que yo hago para toda mi trayectoria deportiva, no algo puntual. Eso quiere decir que, si en unos años, participo en una competición con vehículos eléctricos o con combustibles más amigables con el medio ambiente, tal vez no necesite plantar árboles. Sería bonito que así fuera como acabara el proyecto.

¿Hacia dónde van?

Mi iniciativa es para compensar lo que hay ahora mismo, pero obviamente también creo que hay que hacerlo máximo posible por reducir. Ahora mismo está habiendo una transición importante por parte de los campeonatos, incluso la Fórmula 1 se ha comprometido a generar cero emisiones netas. Además, si las marcas tienen que seguir involucradas, el automovilismo debe ser un reflejo de sus valores.

Siempre hay disidencias...

No es sencillo y siempre que se plantea un cambio habrá personas que se opongan. Pero creo que, si se hace progresivamente y con cabeza, será positivo y necesario para que el automovilismo perdure en el futuro.