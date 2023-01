Un rústico hotel de lujo hecho con madera y árboles en pleno centro de Londres

El compromiso verde del sector hotelero a nivel mundial se incrementa, en pleno auge y recuperación del turismo, la industria ha aprovechado la ocasión para reinventarse y hacer de sus acciones sostenibles un atractivo más para sus clientes.

Una de estas novedosas propuestas de compromiso medioambiental en hoteles se encuentra justo en el centro de la gigante capital inglesa, Londres. Se trata de Treehouse London (Casa de árbol en Londres), un hotel que ha sido reformado con madera, vegetación y artículos reciclados. Así se ha convertido en un edificio de lujo verde, el cual se ubica frente a la sede de la BBC de Londres, muy cerca de la famosa calle de Oxford y de los puntos más turísticos de la ciudad.

La fachada rústica, acogedora y cálida se traduce en todo una experiencia para todo aquel que lo visita. Treehouse conforma un concepto de hotel que se fundó a partir de las ideas que inspiran a un niño a construir una casa en un árbol. La aventura, la independencia, los espacios únicos y la reutilización de objetos artesanales son lo que hace que un lugar sea cálido y especial. A día de hoy podemos encontrar diversos Treehouse Hotel alrededor del mundo, algunos de ellos se hallan entre los edificios de Estados Unidos hasta en medio de la amazonía de Perú. La marca está empeñada en decorar sus establecimientos con objetos locales encontrados de cada región donde se ubica, incluyendo los detalles hechos a mano por sus habitantes o las delicias gastronómicas de cada país.

Ecología en un área urbana Treehouse London se enorgullece de sus iniciativas sostenibles y se esfuerza por optimizar las operaciones ecológicas en su entorno urbano. El hotel está construido con madera recuperada, techos de hormigón visto, suelos de madera y muebles de época. Las habitaciones están decoradas al estilo londinense de los años 60 con accesorios tradicionales como los relojes de cuco y personajes famosos como almohadas en forma del oso Paddington. El hotel cuenta con 83 habitaciones y 12 suites, todas dotadas de grandes ventanales con vistas a los monumentos más emblemáticos de la capital inglesa. Dentro de cada cuarto, todos los detalles superan al anterior, incluso en las duchas y baños, retazos de madera mantienen el ambiente ecológico, demostrando que cada detalle cuenta. A pesar de contar con amenities como minibar, el agua se rellena en el bebedero de los pasillos, esto como parte de un sólido programa de compostaje y reciclaje, el cual busca reducir los plásticos de un solo uso en todas sus operaciones.

Por otro lado, en Treehouse apuestan también por el apecto culinario en sus restaurantes con vistas de ensueño, tales como Madera y The Nest. Estos restaurantes están ubicados en las últimas plantas del edificio de madera, dos espacios donde prima la calidad de la comida 100% orgánica.

Madera rescata el sabor mexicano y de alta cocina del emblemático Toca Madera de Los Ángeles. Por las mañanas, la oferta es más variada y ligera, por lo que es perfecto para la hora del té inglés o para el brunch con los amigos. Zumos naturales y cocina casera son lo que destacan en este acogedor espacio. Por su parte, The Nest, no solo regala una oferta gastronómica de calidad, sino también ofrece una experiencia más subliminal, ya que su terraza 360º regala atardeceres inolvidables, con vistas al London Eye, The Shard, Canary Wharf y Regent’s Park. Por si fuera poco, por la noche The Nest se convierte en un espacio de diversión, con música en vivo para disfrutar aún más de la ciudad londinense. Estando en todo lo alto de Londres, el hotel demuestra cómo la sostenibilidad puede ser un atractivo más para los turistas.