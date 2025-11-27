La carrera del hidrógeno verde se acelera

La implantación de todo lo requerido en el parque energético español para que el hidrógeno verde convierta a España en un hub energético a nivel europeo y mundial es una constante en evolución, pero, en qué situación se encuentra este recorrido.

Esta es la incógnita que varios expertos ayudan a desgranar en este Especial de La Razón y, como todos apuntan, pasa por la infraestructura y la regulación, sobre todo.

Esta transición energética tiene como su primer punto de inflexión los objetivos marcados para la conocida Agenda 2030, aunque, en definitiva, eso no supondrá más que el punto de partida para el nuevo sistema energético que, a todas luces, podrá colocar a España como un líder mundial en fabricación y exportación no solo de hidrógeno verde, sino de la propia tecnología necesaria para ello.

Hace apenas unas semanas, el Gobierno anunció el reparto de casi 800 millones de euros entre siete proyectos de producción y uso intensivo de hidrógeno renovable en actividades industriales, pero lo más importante para ver el estado actual de este sistema pionero y a cuánto se está de alcanzar es saber cuántos proyectos existen y en qué grado de desarrollo

Javier Brey, presidente de la Asociación Española de Hidrógeno (Aeh2), explicó que actualmente existen “casi 400 proyectos que suman un total de 33 millones de euros en inversiones. Si vamos a los gigavatios, el objetivo para 2030 es que estén funcionando 13 gigavatios de electrolizadores. A día de hoy, teniendo en cuenta el grado de madurez de los proyectos, tenemos funcionando 28 megavatios (MW es una milésima parte de un GW) y en fase FID (proyecto con cierre financiero) hay 158 MW más. Luego, de proyectos muy cercanos a lograr el FID antes de que acabe 2025, hay 3,5GW; es decir, estamos hablando de que prácticamente con esta última fase de maduración de proyectos se alcanzaría el 25 por ciento de lo previsto para 2030”.

Por su parte, Borja Fernández, responsable de Energía del Centro Tecnológico CARTIF, recalcó que “España ha pasado de la estrategia a los primeros despliegues industriales del hidrógeno verde, consolidando un marco cada vez más robusto para si desarrollo. En paralelo, el marco regulatorio ha experimentado un salto cualitativo con la entrada en funcionamiento del sistema de Garantías de Origen (GdO) para gases renovables y la adopción de las normas europeas RFNBO, que establecen criterios de adicionalidad temporal y geográfica que son esenciales para la bancabilidad de los proyectos y cerrar contratos de compraventa”.

Principales desafíos