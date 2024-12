Roscones y Panetones, el nuevo regalo de lujo de Navidad

Además de Papá Noel y los Reyes Magos, otros símbolos de la Navidad son los deliciosos dulces de temporada. Aunque en España, el clásico Roscón de Reyes siempre ha sido el bizcocho bandera, en los últimos años, el panetone italiano se ha posicionado como otro dulce imperdible.

Si hacemos un viaje al pasado, no encontraremos mucha historia ni significado en el panettone, todo lo contrario, se dice que su origen se remonta al siglo XV en Milán, cuando un ayudante de cocina llamado Toni preparó accidentalmente un pan dulce que se convirtió en un éxito. En aquel entonces, probablemente nadie adivinaría que hoy esta receta errada se convertiría en un artículo de lujo de la Navidad, cuyos precios se han visto hasta en los mil euros. Pero, ¿qué es lo que lo convierte en un producto tan exclusivo, y por qué algunos panetones pueden llegar a costar hasta diez veces más que una versión industrial? La respuesta, como siempre, está en los procesos. Tradicionalmente, el panetone se elabora siguiendo un proceso artesanal de varios días que comienza con una masa madre natural, clave para su sabor y textura únicos. Esta masa pasapor varias etapas y se combina con diversas frutas e ingredientes, según cada pastelero. La tendencia por revalorizar los productos y las técnicas de elaboración no ha sido ajena al panetone de hecho, muchos obradores han diseñado sus propias recetas con procesos tan al detalle que justifican cada minúscula miga, tanto así que muchos se han convertido en productos gourmet y de alta gama. Y es quecuando el reloj marca mitad de diciembre, la competencia alcanza su punto más álgido, poniendo la creatividad al límite. Si bien para el Doble Uve Obrador de Madrid, la tradición y artesanía son dos palabras que van muy unidas al panetone, en su receta el riesgo no ha faltado por lo que, en colaboración con Ron Santiago de Cuba, han sacado un panetone viajero de base italiana, pero con guiños cubanos de su bebida icónica. Doble Uve, conocido por sus largos procesos de fermentación con masa madre y con harinas ecológicas ha perfeccionado el arte de los panetones, habiendo sido galardonados con el premio al mejor panetone de chocolate en 2023.

Doble Uve Obrador: el tiempo de cada receta Suiteagencia

Desde Valencia, José Montejano sorprende con su panetone Campos de Azahar, una creación artesanal de productos mediterráneos totalmente orgánicos, cuyo toque único es el cítrico Mano de Buda. Más allá de los sabores, Campos de Azahar se distingue por su compromiso con la sostenibilidad y el respeto al entorno. Desde el cultivo de los cítricos hasta el embalaje de los productos, cada etapa del proceso está diseñada para minimizar el impacto ambiental. «Un producto es verdaderamente bueno cuando no solo deleita al paladar, sino que también cuida de nuestro planeta», reflexiona Alberto Giner, responsable de Campos de Azahar.

Por otro lado, el panetone conocido como el tres estrella Michelin es el «Celler de Can Roca» de Jordi Roca, una elaboración complementada con añadidos como un chocolate 68% de Casa Cacao del Ecuador. Panetones como este, se presentan en edición limitada con un precio de alrededor 65 euros y aunque esto ya parece elevado, hay otros que pueden superar los cien euros y alcanzar hasta los mil como es el caso del panetone del pastelero italiano Dario Hartvig que se vende en Barcelona. Y aunque el panetone se come tradicionalmente durante la Navidad, otras pastelerías la han implementado en su oferta diaria. Este es el caso de la Duquesita, que, desde su nueva etapa bajo la dirección de Oriol Balaguer, ha convertido al panetone en uno de los productos más representativos, manteniéndolo a la venta todo el año.

la Duquesita Panettone Balboa

Roscones con estilo

En España, los roscones comparten protagonismo con los panetones en los obradores gourmet. Aunque estos no necesitan tantas fórmulas como los panetones, siempre hay un valor añadido que solo la pastelería gourmet se atreve a explorar. Desde el obrador del restaurante Mendo del Hotel Thompson Madrid, se presentan tres versiones de este clásico navideño que prometen romperla, el roscón clásico, el roscón de trufa con crispy y chocolate y el innovador roscón de violeta, que rinde homenaje al emblemático caramelo madrileño. En línea con su apuesta premium, el empaquetado desborda glamour y es que como si se tratara de una pasarela de superestrellas, los panetones y roscones lucen este año su mejor versión, con el común denominador, de que todos están compuestos por productos premium, locales y artesanales.