Una visita de cine a la presa de Aldeadávila

La central de Aldeadávila en Salamanca es una de las mayores generadoras de energía eléctrica en España. Para hacerse una idea, su producción supone más del 8% de la generación media hidroeléctrica del país, lo cual es energía suficiente para abastecer a 250.000 hogares. Pero es que, además, al tratarse de una energía limpia, evita la emisión anual de 1,3 millones de toneladas de CO2.

Es evidente que a la instalación hidroeléctrica de Aldeadávila, propiedad de Iberdrola, la define su grandeza, pero no sólo, fue construida en una zona escarpada de rocas de granito cuya belleza atrae a centenares de visitantes cada año y que ya ha servido también de escenario principal en producciones cinematográficas tan reconocidas como la última saga de Terminator, Fast & Furious, Doctor Zhivago, ganadora de cinco Oscar y otros tantos Globos de Oro, y la española La Cabina, de Antonio Mercero.

En 2016, se convirtió en protagonista de la campaña que la empresa japonesa Fujitsu lanzó bajo el lema The world is your workplace (El mundo es tu oficina); el año pasado, la diseñadora salmantina Fely Campo eligió la presa como escenario para su puesta de largo en la Mercedes-Benz Fashion Week -MBFW, y este último fin de semana la presa acogía la visita de distintas personalidades del mundo del cine, actores, productores y directores de series y películas como La Vaquilla, Un franco, 14 pesetas, Manos a la obra, Cuéntame cómo pasó o Machos Alfa.

Con esta convocatoria, Iberdrola quiere demostrar su compromiso con el desarrollo sostenible y la divulgación de las energías renovables en las zonas donde opera. En esta ocasión, los visitantes se sorprendieron por la espectacularidad de la infraestructura, que esconde un tesoro bajo el suelo. Y es que la estructura principal de esta planta hidroeléctrica figura bajo tierra: nada menos que 12 kilómetros de túneles de 12 metros de ancho por ocho de alto.

Nacimiento

La presa de Aldeadávila representa uno de los hitos más importantes de la historia más que centenaria de Iberdrola en España. De hecho, la apuesta de Iberdrola por las energías limpias comenzó precisamente con la promoción de los Saltos del Duero, así como su historia, que arrancó hace más de 120 años en Castilla y León.

Actualmente, en esta CC AA, Iberdrola es líder en el desarrollo de estas energías, con la gestión de más de 5.200 MW renovables –3.500 MW hidroeléctricos– que consolidan a la región como la comunidad autónoma con más megavatios «verdes» instalados por la compañía en España. «El caudaloso río Duero, a pesar de ser vehículo de transporte durante largas épocas, ocultaba, en su tramo inferior, un tesoro inimaginable en forma de energía. Fue el ingeniero José Orbegozo quien, después de estudiar el río y vislumbrar la totalidad del cañón, se dio cuenta de las enormes posibilidades del tramo internacional y de la magnitud del proyecto. Este consistía en construir saltos poderosos que aprovecharan la fantástica caída del agua y crear grandes embalses en los ríos Esla y Tormes. Dichos embalses regularían el caudal y garantizarían la producción de las potentes centrales que se instalasen aguas abajo, bien en el tramo nacional o internacional del Duero, que, en la misma frontera entre España y Portugal, y a lo largo de 160 kilómetros de curso, ofrecía un desnivel de 400 metros», dicen desde la compañía.

Compromiso

En estas décadas, Iberdrola ha impulsado la transición energética hacia energías renovables desde este territorio: «La apuesta por las energías limpias comenzó precisamente con la promoción de estos saltos y este compromiso, más de un siglo después, se ha materializado convirtiéndose en un líder energético global, el primer productor eólico y una de las mayores compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo», matizan desde Iberdrola.