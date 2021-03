Renting: un sector importante para la nueva movilidad

La nueva movilidad está provocando un cambio de hábitos en la sociedad. Usuarios de todo, dueños de nada. El concepto de propiedad pierde enteros y ganan ideas como la flexibilidad y el acceso a las nuevas tecnologías con una fórmula de pago sencilla, sin sorpresas y siempre con vehículos nuevos. En este campo, la modalidad de renting se está imponiendo como una tendencia al alza. Su crecimiento es imparable.

LA RAZÓN reunió a cuatro expertos del sector en una mesa de análisis y debate en el que se abordaron temas como las ayudas del Gobierno, la descarbonización, el vehículo eléctrico e incluso el mercado de vehículo usado, en el que el renting es un proveedor muy importante por la calidad y cantidad de coches que aporta. Los ponentes fueron: Rocío Carrascosa, CEO de Alphabet España, Damian Tokmayier, Fleet Manager Hyundai Motor España, Antonio Cruz, subdirector general de ALD Automotive España y José-Martín Castro Acebes, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

Cifras

El pasado año fue difícil, pero el sector del renting mantuvo el alza: «El año 2020 fue un año muy duro. La flota ha crecido un 4,5% para situarse en 743.000 vehículos. Ahora mismo, 1 de cada 5 coches eléctricos o no se hacen por renting. Desde 2015 hay una tendencia consistente. El renting en España ha crecido con más de 30.000 clientes, casi un 16%, que ahora se cifra en 222.000 clientes entre empresas, particulares y autónomos. En un año con tanta debilidad, lo que está claro es que el renting se configura como una solución atractiva para un con- junto muy importante de clientes. Como un vector de cambio», señaló José-Martín Castro Acebes desde AER. En la actualidad existe cierta confusión entre el cliente particular a la hora de elegir qué coche adquirir y, sobre todo, qué tecnología: diésel, gasolina, híbrido, eléctrico, enchufable. En este sentido «¿Qué es ahora más fácil que el renting? Pues sinceramente, nada. Yo soy usuaria de renting desde hace muchos años y cada vez que convenzo a alguien cercano que haga un renting, ya no se van del renting. Pides un coche, lo eliges, te olvidas, te lo llevan a tu casa si lo deseas, empiezas a disfrutarlo y, además, al ser siempre coches nuevos, te das cuenta de que estás a bordo de todas las nuevas tecnologías. El coche se deprecia cada día. El renting es un facilitador. Cuando compras un coche pensamos que ya no tenemos un coste, pero no es cierto. Los particulares ya están haciendo números y esto hace que se estén acercando al renting», señaló Rocío Carrascosa, de Alphabet.

Particulares

«Todo el mundo en España conoce el Renting, un 90%. Y esa es una de las razones por las que el particular está dando el salto a algo que hasta ahora ni se planteaba. El particular cada vez está más por soluciones que tienen que ver con el pago por uso, no con la propiedad, no con el comprometerse para muchísimo tiempo con la propiedad de un vehículo y luego, si a esto le añadimos todas las incertidumbres tecnológicas y demás que está habiendo ahora hay muchas más razones que explican este crecimiento. Gente que antes no estaba dispuesta a acceder a un vehículo porque tenía que comprarlo decidirá acceder a modalidades como el renting», señaló Antonio Cruz, subdirector general de ALD Automotive España. «Muchos de los particulares que hacen renting lo hacen para disfrutar de coches ecológicos, y como no están seguros por dónde va a ir el futuro prefieren este tipo de formato financiero», indicó Damian Tokmayier, de Hyundai Respecto a la implantación del Vehículo Eléctrico y el papel fundamental que está jugando y jugará el sector del renting, Carrascosa, de Alphabet, pidió orden en este sentido: «Está todo encima de la mesa, tenemos todo, tenemos ayudas, tenemos puntos de recarga, tenemos impulso, transición ecológica, pero no hay un orden como vemos en otros mercados. Nuestros compañeros internacionales no entienden que sólo matriculemos 50.000 coches electrificados. No lo entienden comparado con países como Holanda o Bélgica que son cinco veces más pequeños que nosotros y tienen el mismo volumen. Y esto se debe a que no tenemos una estrategia común en la que todo esté entrelazado, que ayude e impulse». Y otro aspecto debatido fue el de las ayudas del Gobierno y la inclusión del renting en planes como el Moves: «Las ayudas del Gobierno al sector del automóvil, y en concreto al renting, creo que son buenas, pero tendrían que ser más claras. Al no tener claridad, si se podrá o no acceder a esos beneficios que da el Gobierno, muchas veces sucede que la cuota queda sujeta a ver si luego, más adelante, se pueden beneficiar o no de las ayudas. Las ayudas están muy bien, pero tienen que ser más claras. Tendría que ser como en otros países europeos. Reducción del IVA de los vehículos eléctricos o de los vehículos electrificados. Sería lo mejor y más claro para eléctricos o enchufables para que, de antemano, ya sepas que vas a tener ese descuento. No cumplir con ciertos requisitos como te- ner que entregar un vehículo de más de 10 años. Toda esta proble- mática se solucionaría si en la compra ya estuviera subvencionado», afirman desde Hyundai Motor España.

Continuidad en las ayudas

«El cliente que se acerca al renting lo que busca es simplificar la tramitación, evitar toda la complejidad que hoy tiene la tramitación de ayudas y espera tener el coche rápido en dos semanas con todo incluido. Cuando, además, nos acercamos a algo complejo todavía para la sociedad como es la electrificación, la incertidumbre, la toma de decisión, a esto le sumas que la tramitación no ayuda. Hay que pensar en adaptar las ayudas al momento en el que nos encontramos. Hablamos de electrificación y también de digitalización y esto tiene que ser fácil para el usuario, para el fabricante, para la compañía de renting y para aquel que se acerque. La continuidad también es importante porque esto es una carrera de fondo», concluyen desde Alphabet. «Estamos en las ayudas del Moves y estuvimos en el Renove, pero es verdad que ha costado mucho esfuerzo, sectorial, para todas las compañías, conseguir este status. Es verdad que capturar la oportunidad de la ayuda es muy difícil. Son ayudas que técnicamente son complejas, que requiere un coste de aprendizaje (de las personas que hacen la tramitación de las ayudas) que explica un poco por qué no se han consumido en el pasado los pro- gramas moves. Y, por otro lado, no se ha conseguido que hubiera estabilidad en las ayudas» terminó José-Martín Castro Acebes, de la AER.