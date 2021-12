¿Qué coche subasta Verstappen con fines solidarios?

Max Verstappen, el reciente Campeón del Mundo de Fórmula Uno, vende su coche de diario con fines benéficos. A través de la plataforma CarNext se subastará el turismo que ha utilizado para su vida diaria en los dos últimos años y el dinero recaudado se donará a una acción benéfica.

Se trata de un Honda Civic Type R que será puesto en venta en la plataforma el próximo 23 de diciembre desde 33.333 euros y los ingresos se donarán a una ONG denominada Wings for Life de RedBull. Max ha utilizado el coche personalizado como su vehículo de uso personal durante toda la temporada para trasladarse a los diferentes circuitos de Fórmula 1 alrededor del mundo.

Antes de su venta, el coche de Max Verstappen está siendo sometido a una exhaustiva revisión y ha sido completamente reacondicionado. El turismo será expuesto “on line” a partir de hoy, día 14 de diciembre, se venderá el 23, es decir, la semana que viene, respetando el orden de pedido y se entregará directamente en el domicilio del comprador. Tras la operación de venta se donarán todos los ingresos a Wings for Life, una fundación sin ánimo de lucro fundada en 2004 por el dos veces campeón de motocrós, Heinz Kinigadner y el fundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz, cuya misión es hallar una cura para las lesiones de médula espinal y paraplejia. Verstappen ha declarado que “para despedirme de mi coche, he dado un último paseo con él, tal y como podéis ver en la campaña. Espero que el nuevo propietario disfrute tanto del coche como he hecho yo”.