Sandra Gómez, la primera motera madrileña que se enfrenta al Dakar

A los mandos de su Husqvarna, Sandra Gómez se convertirá en la primera motorista madrileña que participa en esta competición. A partir de mañana se enfrentará a la carrera más dura del mundo, la 44º edición del Dakar, que presenta un programa de trece etapas entre el 1 y el 14 de enero, con salida y meta en Jeddah, a la orilla del mar Rojo. Un reto diario solo dividido por la jornada de descanso del sábado 8 de enero en la capital saudí, Riad. Un exigente recorrido que consta de 8.375 kilómetros, de los que 4.258 km corresponden a especiales cronometradas,

“Me gustaría una carrera algo lenta, técnica, con clasificación apretada y donde me gane a mi misma”, ha declarado Sandra, que llega a Arabia sin mucha experiencia en este tipo de terreno, pero con vasto bagaje en carreras de todoterreno; al estilo de las grandes predecesoras en el desierto, como las francesas pioneras Martine De Cortanze, Christine Martin, Nicole Maitrot o Veronique Anquetil, las alemanas Patricia Scheck o Andrea Mayer y su compañera de la selección española Laia Sanz, la mejor en la historia de esta prueba.

Aficionada a las dos ruedas por tradición familiar, Gómez inicia, a sus 28 años, la que será su vigésima temporada en competición, decimosexta en alta competición internacional y novena más allá del trial. Los antecedentes en rallyes todoterreno de Sandra son escasos. Debutó el pasado octubre en el Rallye de Marruecos, logrando el puesto 31 en la clase Rally 2.

En la primera mitad del Dakar que empieza mañana se encuentran la etapa de más kilometraje, que es la inaugural, con 834 km, concentrando también dos de las especiales de mayor longitud, la de la quinta etapa en víspera del día de Reyes, con 465 km, y la del día previo al descanso, que consta de 421 km. Tras el parón de Riad, la caravana tendrá por delante otros 3.951 kilómetros, 1.964 km de ellos contra el crono, repartidos en seis días. En esta mitad final figura la segunda etapa de más kilometraje, que es la novena -el 10 de enero-, con 828 km, y que incluye la cuarta especial más larga, de 394 km. La tercera cronometrada más larga, de 401 kilómetros, está justo tras el descanso.

Sobre el tipo de competición que desea encontrar, Sandra, que va patrocinada por Clínicas Cres, asegura: “Siempre me va más una carrera que sea técnica y un poco más lenta, quizá, por la mínima experiencia de Marruecos, donde me sentí bien en las dunas. Que haya dunas, que haya piedra, que haya que cruzar algún río… es lo que me iría bien. En cuanto a navegación, pues estoy aprendiendo; y en cuanto a los rivales, me gusta que esté todo muy apretado porque, sin querer, te exiges mucho más, y cada segundo cuenta”. Una carrera así es perfecta. Por ahora, yo no puedo aspirar a ganar, sino a ganarme a mí misma”, concluye la piloto madrileña.