¿Qué coches tienen que pasar la ITV este año por primera vez?

¿Han pasado ya cuatro años desde que adquirió su coche nuevo? Hasta ahora no ha tenido la obligación de someterse a las revisiones de la ITV, pero la llegada del año nuevo implica importantes obligaciones para todos aquellos que matricularon su vehículo en el año 2018, ya que deberán pasar la primera ITV durante 2022.

Los vehículos matriculados en el año 2018 deberán pasar su primera inspección técnica teniendo en cuenta las letras que figuran en la matrícula de su vehículo: Enero: de KGN a KHG; Febrero: de KHG a KHY; Marzo: de KHY a KJV; Abril: KJV a KKR; Mayo: de KKR a KLN; Junio: de KLN a KMM; Julio: de KMM a KNK; Agosto: de KNK a KPD; Septiembre: de KPD a KPS; Octubre: de KPS a KRJ; Noviembre: de KRJ a KRZ y Diciembre: de KRZ a KSS.

Tal vez usted no recuerde exactamente la fecha de matriculación de su vehículo. Pero eso no es disculpa si un día le para la Guardia Civil y le pide la documentación. El desconocimiento, que no exime del cumplimiento de la ley, le puede acarrear una multa o incluso podría llegar a la inmovilización del vehículo. Para saber si tenemos que pasar la primera inspección técnica debemos, en primer lugar, conocer la fecha de matriculación del vehículo y, en segundo lugar, las fechas de inspección. En este sentido, para conocer la fecha de la primera matriculación podemos guiarnos del permiso de circulación, que, además de esta, nos indicará la periodicidad necesaria para pasar la ITV de cada tipo de vehículo, según su utilidad, antigüedad y utilización.

La periodicidad de la ITV difiere atendiendo a si se trata de un vehículo nuevo, Kilómetro Cero o seminuevo. Así, un vehículo nuevo es aquel que todavía no ha sido matriculado y que apenas tiene kilómetros rodados, generalmente entre 20 y 30 kilómetros y, por tanto, la persona que compra este tipo de vehículo figura en la documentación del coche y en el registro de Tráfico como primer dueño o propietario del automóvil. Este tipo de vehículo debe pasar la ITV a los 4 años desde su primera matriculación y, a partir de dicha fecha, pasará la inspección cada 2 años, hasta alcanzar los 10 años, momento a partir del que deberá pasar la ITV todos los años.

Sin embargo, las dudas surgen cuando adquirimos un Kilómetro Cero o un coche seminuevo. En este caso se trata de automóviles nuevos, pero que han sido matriculados previamente, bien por el concesionario que lo tiene a la venta o por el propio fabricante del coche. Estos se venden al comprador, que pasa a figurar como segundo propietario del vehículo. Generalmente, este tipo de coches tienen menos de 100 kilómetros recorridos antes de su venta y como suele llevar algunos meses ya matriculado, esto les permite a los concesionarios ofrecerlos a un precio más reducido que en el caso anterior. Con respecto a cuándo debe pasar la ITV un kilómetro cero, al tratarse de un coche ya matriculado, es importante saber con qué fin fue matriculado para determinar la periodicidad con la que debe pasar la ITV. Puedes encontrar esta información en el permiso de circulación del vehículo o en su ficha técnica.

En el caso de coches matriculados como Vehículo de Alquiler Sin Conductor (ASC), tras los cambios realizados en la normativa ITV en 2018, el coche debe pasar su primera ITV a los 4 años desde su matriculación. A partir de los 4 años y hasta los 10 años, deberá pasar la inspección cada dos años. Si tiene más de 10 años de antigüedad, deberá pasar la ITV anualmente. En los matriculados como servicio al público dedicado al transporte de personas con o sin taxímetro, la periodicidad es más exigente que en el caso anterior. Este tipo de vehículo debe pasar la inspección todos los años hasta los 5 años de antigüedad. Después deberá pasar la ITV cada 6 meses.

También está el caso de los coches seminuevos del mercado de VO, que no suelen superar los 2 años de antigüedad ni los 25000 kilómetros de rodaje. Esto nos permite adquirir un coche que ha sido muy poco utilizado, y que aún puede circular durante bastante tiempo, por un coste muy inferior al del mismo modelo de nueva matriculación. En este caso, la fecha de referencia para pasar la inspección es la de matriculación y no la de compra. Será importante fijarnos en la fecha exacta en la que se matriculó el coche y con qué fin para poder determinar cuándo pasa la ITV, igual que ocurría con los coches kilómetro cero.

Cuando pasemos la ITV, nos entregarán una pegatina en la que se muestra el mes y el año de la siguiente inspección. La muesca con números romanos indica el mes y el número central el año. La pegatina de revisión favorable debe colocarse en el ángulo superior derecho del parabrisas por su cara interior. En algunas ITV han sustituido los tradicionales sellos por pegatinas con código de barras o QR por lo que, si se dispone de este tipo de ficha, podrá consultarse en la pegatina o sello la fecha de la próxima revisión. Además, cada vez que se acude a pasar revisión al vehículo se facilita una nueva ficha técnica con los datos actualizados de la inspección y en ella se puede consultar la fecha de la siguiente ITV. De todas formas, es aconsejable conservar la ficha original con la matriculación del vehículo, por si es requerida por algún organismo.