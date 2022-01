Todos los secretos para conducir sobre nieve un todoterreno

La nieve no es un elemento muy habitual en las carreteras españolas y conducir sobre este elemento no es fácil. Requiere de una técnica para evitar peligrosas faltas de adherencia, para no quedarse atrapado con las ruedas patinando o para saber reaccionar en un momento de apuro. Todas estas técnicas de conducción se deben aprender en cursos especializados para así poder tener una conducción segura cuando una gran nevada nos sorprenda.

Varias marcas organizan para sus clientes este tipo de cursos de pilotaje sobre caminos nevados y helados. Una forma divertida de aprender y aumentar nuestro nivel de seguridad al volante. Para ello cada marca busca un escenario, normalmente situado en una estación de esquí, como es el caso de Audi en Pas de la Casa o algunos años, Ford en Baqueira. Land Rover ha elegido Andorra para que los alumnos puedan poder a prueba sus límites con toda su gama de modelos, pero especialmente con los Defender de última generación.

Los cursos, dirigidos por monitores especialistas, se imparten en el Principado los fines de semana del 21 de enero al 20 de marzo, y estarán asimismo disponibles los vehículos híbridos enchufables (PHEV) de Jaguar Land Rover para una utilización complementaria por carretera, fuera ya de la pista especial de pruebas que está situada sobre el campo de golf de Soldeu, en Grandvalira. Un circuito ideal para probar el sistema “terrain response”, que permite al conductor optimizar el motor, la caja de cambios, el diferencial central y el chasis para adaptarlos a las demandas del terreno. Y además dispone de un ajuste automático que supervisa el terreno y selecciona automáticamente la configuración más adecuada. El precio de los cursos es de 400 euros y la organización facilita asimismo reserva de hotel en las inmediaciones.