Sébastien Guigues: “Renault prioriza la rentabilidad sobre el volumen de ventas”

El objetivo de Renault en el mercado español deberá ser asegurar la rentabilidad y vender automóviles que dejen un mayor beneficio, con independencia del volumen de matriculaciones que se alcance, que no será una prioridad dentro de la política comercial de la compañía, según ha indicado el director general de la firma francesa en España, Sébastien Guigues. “El objetivo es pasar del volumen al valor. No vender más, sino vender mejor”, resaltó.

En esta línea, la marca del rombo ha incrementado notablemente su participación en el mercado de particulares, el que resulta más rentable, y ha disminuido las ventas a las compañías de alquiler, cuyos contratos dan volumen, pero poco beneficio a los constructores. Según las cifras de Guigues, durante el pasado año la participación en particulares ha pasado del 6,3 a 7,1% y les coloca en la quinta posición del mercado, mientras que las ventas a los alquiladores han descendido del 10 a 4,3%. Estas cifras reafirman el objetivo de vender coches que dejen más margen comercial. Y dentro de este plan de saneamiento, un factor importante es el de la financiación, para lo cual Renault cuenta con la ventaja de un banco propio, RCI, a través del cual se financian el 70% de las ventas a particulares y la mitad de las ventas en alquiler con opción de compra. En el pasado ejercicio las ventas de Renault en España ascendieron a 71.704 unidades.

Acerca de las previsiones para este ejercicio, Sébastien Guigues se muestra moderadamente optimista sobre la evolución del mercado en general, que crecerá ligeramente hasta alrededor de 1,2 millones de unidades entre turismos y comerciales. Una cifra aún inferior a lo que podría ser un año normal antes de la pandemia, que debería situarse en torno a 1,5 millones de unidades. Un nivel que no se alcanzará previsiblemente hasta los años 2023 o 2024, según sus estimaciones.

Por ello, el director general de Renault, que cumple su primer año de mandato en nuestro país, cree que su participación en el mercado nacional crecerá gracias a una oferta muy competitiva, que logrará reconquistar el protagonismo de Renault en el mercado español. “Llevamos 75 años fabricando en España y más de cien años vendiendo coches. Somos parte de la historia de la automoción española”, indicó Guigues. Y destacó que contará con una gama de “coches ganadores”, como son el Megane eléctrico, un vehículo totalmente nuevo en el que se ha respetado el nombre y que ayudará en el campo de la electrificación, el nuevo Austral, sustituto del Kadjar, que se fabricará en España con diferentes motorizaciones y que saldrá al mercado hacia el mes de junio, además de los ya conocidos Clio, Captur y Arkana.

Con ello, la marca recuperará su protagonismo en el segmento C, que es el de mayor volumen del mercado y con modelos como el Arcana, del que se reciben unos mil pedidos cada mes de clientes particulares y cuyo diseño SUV Coupé hasta ahora parecía reservado a las marcas “premium”.

Guigues destacó por otra parte la importancia que tiene para la marca francesa sus factorías en España como se demuestra con el plan de fabricación de cinco coches electrificados, la iniciativa en Sevilla de la certificación de los vehículos de ocasión para lograr un VO de calidad, las dos nuevas gamas de motores y una nueva caja de cambios que aseguran una continuidad para los aproximadamente 25.000 puesto de trabajo director que tiene esta compañía en nuestro país. Y todo ayudará a recuperar la confianza de una red comercial histórica, con 500 puntos de ventas y que está aumentando su rentabilidad. En 2021, pese a las circunstancias negativas, se alcanzó una rentabilidad por encima del 1% y se trabaja en incrementar esta ratio hasta el 2% sobre facturación en el año 2.023.

Respecto a la electrificación, Renault tiene un modelo, como el Zoe, que está en el mercado desde hace diez años “y hay que poner en valor que tenemos 400.000 coches eléctricos circulando por el mundo. Aunque en España los eléctricos puros solo representan el 2% de las ventas, Renault tiene híbridos e híbridos enchufables con tecnología derivada de la Fórmula Uno y ya los PHEV, que representan el 20% de nuestras ventas, son la transición hacia la electrificación total”, señaló.

El director de Renault se mostró partidario del concepto del Plan Moves, pero en contra de los trámites que aumentan el tiempo que tarda en que el cliente en recibir la subvención, que es demasiado largo. Y por ello, no tiene influencia en la decisión final de compra. Sugiere que estas ayudas se ampliasen asimismo para quienes cambian un coche viejo por uno hibrido, ya que lo importante es sacar de la circulación a los vehículos más contaminantes. “Los eléctricos son a veces caros, señaló y el comprador no cambia el coche porque no tiene dinero. Estamos vendiendo que vendemos todos los Zoe de ocasión y podríamos vender más si tuviéramos. Pero la realidad es que los sueldos son muy ajustados”. También criticó la reciente subida del impuesto de matriculación, ya que un 40% de los clientes van a pagar un 4,75% más de tasas en un momento en que el mercado no está en su mejor momento.