La apuesta por las nuevas tecnologías consolida a Hyundai en el top 5 del mercado español

Un segundo semestre especialmente positivo permitió el año pasado a Hyundai colocarse en el quinto puesto entre las marcas más vendidas en el mercado español gracias, según palabras del director general de la compañía en España, Leopoldo Satrústegui a que la firma coreana ha sabido gestionar mejor la crisis de semiconductores que marcó la escasez de producto en el pasado ejercicio. El objetivo para este año es consolidar esta posición entre los mejores.

Para Satrústegui, la evolución de las ventas hacia la electrificación mejorará aún más la posición de la marca coreana en España, ya que es el único fabricante que dispone de cinco tecnologías de vanguardia disponibles en su gama de modelos. El año pasado se cerró con unas ventas de 57.508 unidades, lo que supone un crecimiento del 26,7% respecto a las 45.4126 comercializadas en el año anterior. Este es el mayor crecimiento porcentual entre las marcas generalistas que operan en España y sitúa a Hyundai con una cuota de mercado del 6,7%, la mayor de todos los mercados europeos, donde la media de penetración es del 4,4%. En los últimos siete años Hyundai ha pasado del 4,2 al 6,7 actual.

En estas cifras ha tenido especial importancia el éxito comercial de su modelo más estrella, el Tucson que, con unas matriculaciones de 21.258 ejemplares, se ha colocado en segunda posición en ventas totales, a solo unas setecientas unidades del líder, que fue el Seat Arona. Por canales, las ventas a particulares representaron el 57,4%, empresas el 27,2 y alquiladores el 15,4. Gracias a ello, y dado que el canal de particulares suele ser el más rentable para los concesionarios, la rentabilidad de la red comercial ha sido del 2,1% sobre facturación, medio punto más que el año precedente, mientras que la media del sector se situó en solo el 0,8%.

Según Satrústegui, es difícil poder realizar estimaciones de mercado para el presente año, que se presenta lleno de incertidumbres. Estima que puede haber un incremento de matriculaciones entre el 10 y el 15%, pero dentro de un mercado marcado por tener más demanda que oferta. “Por otra parte -añadió- no sabemos cuánto va a durar la crisis de semiconductores. Se dice que la situación actual mejorará quizás en el segundo semestre, pero hay otras fuentes que opinan que se mantendrá así todo el año. Nuestro objetivo es crecer por encima del 5%, superar las 60.000 unidades matriculadas y consolidar la marca en el punto donde estamos ahora”.

En su opinión, la posición de Hyundai irá mejorando aún más cuando se vayan incrementando las ventas de coches eléctricos ya que actualmente, la mitad de los Hyundai que se venden en España tienen algún tipo de electrificación, La marca coreana apuesta claramente por los coches eléctricos y de hidrógeno que, para ellos, marcará el futuro del automóvil a largo plazo. Con este fin, desde Seúl se van a invertir 45.000 millones de euros en programas de I+D+I, de los cuales 17.500 irán destinados a electrificación y vehículos autónomos. En el año 2035 todos los Hyundai que se vendan en Europa serán de cero emisiones, eléctricos o de hidrógeno. Actualmente ya funciona en Suiza una flota de camiones movidos por hidrógeno.

Gracias a este esfuerzo inversor está previsto el lanzamiento de doce nuevos modelos eléctricos hasta el año 2025, con lo que se pretende llegar a vender 560.000 coches eléctricos anuales, lo que les situaría en la tercera posición mundial en este tipo de motorización. Actualmente Hyundai es la segunda marca de eléctricos más vendida, tras Toyota, en el mercado español, con 12.296 unidades y hasta 28.686 automóviles si incluimos diversos tipos de hibridación.

Respecto al funcionamiento del Plan Moves, el director general de Hyundai cree que el programa es bueno, pero mejorable en su funcionamiento ya que debería ser centralizado, no por Autonomías, con plazos de cobro de las ayudas mucho más cortos y sin imputarse sobre el IRPF, porque e esta forma las ayudas se reducen en función del tramo impositivo de cada comprador. Además, la prima por achatarramiento de 2.500 euros es insuficiente, ya que es menor que la valoración de un coche de segunda mano con muchos años y de esta forma no se logra reducir el parque de coches contaminantes. Satrústegui cree que es necesario, complementariamente, la puesta en marcha de un plan de descarbonización que quite de la circulación a los coches de más de diez años sin distinción de tecnologías. Argumenta que casi ningún poseedor de un coche viejo pasa directamente a uno eléctrico y que sería preferible primar simplemente la sustitución de un coche viejo por uno nuevo para así reducir el nivel de emisiones y además rejuvenecer el parque automovilístico nacional.