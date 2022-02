¿Cómo entrar en las zonas restringidas con un coche antiguo? 

Las zonas restringidas de circulación están siendo un problema para los propietarios de coches antiguos, que tienen prohibida la circulación en determinadas áreas de las grandes ciudades al no poder cumplir los protocolos de emisiones. Pero hay un sistema para que poder circular con coches clásicos si se cumplen algunos requisitos de homologación.

FOTO: Gonzalo Pérez Mata La Razón

Las restricciones de circulación afectaron, en principio, a todos los vehículos que no cumplieran con la normativa de emisiones de gases o los que superaran una determinada edad. Pero gracias a la labor de la Federación Española de Vehículos Antiguos (FEVA), que ha conseguido convencer a las autoridades que los automóviles antiguos son una parte del patrimonio industrial e histórico del país, las personas que cuentan con vehículos clásicos pueden catalogar sus coches como históricos y aprovechar las ventajas fiscales, administrativas y de circulación que presenta este paso.

Homologación

Para ello, los propietarios deberán dirigirse a algún laboratorio oficial, como por ejemplo ApprovaLab, que resuelva todos los problemas técnicos y administrativos que puedan presentarse, una empresa que esté reconocida como laboratorio oficial de reformas de vehículos y catalogación de vehículos históricos.

Todo comienza en el laboratorio oficial, con la inspección del vehículo y la emisión de un informe sobre la autenticidad y originalidad del vehículo y sus componentes, conforme establece el RD 1247/1995. El objetivo de este Real Decreto ha sido preservar el legado de estos vehículos clásicos y eximirles del cumplimiento (imposible en su caso) de las políticas medioambientales que afectan a la homologación de vehículos nuevos. Para ello se debe demostrar el valor histórico del vehículo. Todo esto tiene su importancia, porque con el vehículo histórico se podrá circular en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que se están poniendo en marcha en las grandes capitales como Madrid o Barcelona, pero que se irán extendiendo a las que tengan más de 50.000 habitantes. Como ejemplo, a partir del pasado 1 de enero de 2022, los vehículos históricos podrán acceder a Madrid 360 y estacionar en un aparcamiento. Incluso, los que tengan más de 50 años podrán aparcar en superficie, como si tuvieran etiqueta ECO... Eso sin contar que la DGT puede dar de baja definitiva y total a aquellos vehículos que no paguen sus tasas, impuestos o no tengan la ITV en vigor o un seguro, con lo que perdería la posibilidad de disfrutar de estas joyas para siempre.

Pero no solo podrá entrar con los coches clásicos en las zonas restringidas. Al convertirlo en histórico, podrá disfrutar de otras ventajas tales como reconocimiento oficial de exenciones reglamentarias no exigibles en la época de su fabricación; adecuación de los periodos de ITV en función de su antigüedad (de 2, 3 y 4 años dependiendo de su edad); poder conservar la matrícula original (placa nacional), aun teniendo asignada la matrícula como V.H.; exención del Impuesto de Tracción Mecánica en función del ayuntamiento; pólizas de seguros muy económicas diseñadas para este tipo de vehículos, etc…además de mantener su valor económico en razón de su exclusividad y de sus ventajas de estar reconocido como vehículo histórico.

Qué pasos hay que dar

Lo primero que tenemos que tener claro son los requisitos que establece el RD 1247/1995. Nuestro coche tiene que haber sido fabricado o matriculado por primera vez hace 30 años como mínimo. Es necesario que haya dejado de fabricarse y que permanezca en su estado original, no habiéndose modificado de forma sustancial las características técnicas de sus principales componentes: motor, frenos, dirección y carrocería.

Además de la documentación del vehículo, hay que tener la ITV en vigor. Con ello acudiremos a un laboratorio oficial para certificar que el vehículo cumple con los requisitos anteriores. En el caso de Approvalab, como laboratorio oficial, existe la posibilidad de hacer sólo la inspección o realizar todos los trámites administrativos necesarios, acudiendo como representante del propietario en la catalogación y presentando el informe ante la administración competente en materia de industria de la comunidad autónoma. Y, asimismo, realizar el pago de tasas en caso de ser necesario.

La documentación a presentar varía dependiendo del origen del vehículo. Los coches nacionales deben aportar copia de la ficha técnica por ambas caras, copia del permiso de circulación, fotografías del vehículo desde delante, detrás y ambos laterales. Los coches de importación deberán presentar copia de la documentación del país de origen por ambas caras, fotografía del número de bastidor y placa de fabricante, el DUA o Documento único aduanero, factura o contrato de compraventa, DNI de comprador y vendedor, y las mismas fotografías del vehículo delantera, trasera y ambos laterales. Si el vehículo no tuviera documentación, habría que presentar una factura o contrato de compra y las fotografías señaladas en los otros casos, además del número de bastidor y placa de fabricante.

Una vez recibida la resolución de la catalogación favorable junto con el Informe realizado por el laboratorio, se concreta una cita en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) para la inspección previa a la matriculación.

Coste

Una vez superada, la ITV emite nueva ficha técnica para su matriculación como Vehículo Histórico. Después de la ITV pasamos al último trámite, el pago de tasas para la matriculación como Vehículo Histórico en la Dirección General de Tráfico y la obtención del nuevo permiso de circulación junto con la placa Histórica. Una vez finalizado todo el proceso el Laboratorio Oficial, si se ha encargado de todo el proceso, hará entrega de la nueva documentación con dos tipos de placas de matrículas: La original, la placa VH normalizada y la matrícula histórica. Aunque se puede circular con ambas, se recomienda llevar la placa histórica cuando entremos en las zonas ZBE y así evitar las multas. Las cámaras no reconocen por ahora las plazas originales y así nos ahorramos tener que recurrir. Pero ¿cuánto cuesta todo el proceso? Depende de factores como el estado del vehículo, si hay que llevarlo en grúa a la inspección, si está la documentación completa o no, si hay que acudir a un notario, a las tasas de cada Comunidad Autónoma, etc. Si todo está bien, el coste de homologar un coche estará en torno a unos 800 euros y el proceso puede durar alrededor de mes y medio.