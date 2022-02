Varios camioneros españoles, atrapados en Ucrania

Un número indeterminado de camioneros españoles fueron sorprendidos por la invasión rusa y actualmente se encuentran atrapados en diversas regiones de Ucrania. No se sabe exactamente el número de conductores que no han podido salir del país ya que las comunicaciones están cortadas por el ejército soviético.

No se sabe exactamente el número ya que, además de los conductores pertenecientes a empresas de transporte, que, sí que conocen las rutas, hay otro número no determinado de autónomos que no están tan controlados en sus movimientos.

Por otra parte, las dificultades de comunicación complican aún más la localización de estos profesionales ya que están teniendo graves dificultades de comunicación por las interferencias que están provocando las tropas rusas como táctica de guerra contra los ucranianos.

Los camioneros españoles están en algunos casos bloqueados por el cierre de carreteras que han llevado a cabo las tropas rusas. Y además se ven afectados por el colapso en las carreteras en donde es imposible la circulación por la cantidad de automóviles que las están ocupando en su intento de poder alcanzar alguna de las fronteras con la Unión Europea. Según informan fuentes de los transportistas, la Comisión Europea y el Ministerio de Transportes están activando conjuntamente un procedimiento de repatriación específico para transportistas que se encuentren atrapados en territorio ucraniano.

Ya desde hacía algunas semanas la conflictiva situación prebélica que se ha venido viviendo en Ucrania ha estado afectando a la actividad de las empresas de transporte españolas que operan con este país, con retrasos superiores a las 4 horas de media para poder acceder o salir de Ucrania. Una situación que se ha agravado tras la invasión militar iniciada el jueves por parte de las tropas rusas. Una intervención militar que ha originado un éxodo masivo de ciudadanos de Ucrania a otros Estados limítrofes, ocasionando un colapso total de las vías que conectan con las fronteras, especialmente con los países de la Unión Europea.

Para España, Ucrania ocupa el cuarto puesto como país destino fuera de la UE para nuestras exportaciones por carretera. Se calcula que más de dos mil camiones españoles visitan cada año Ucrania transportan diferentes mercancías, especialmente del sector de la alimentación.