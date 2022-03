Forester 2022, el todoterreno electrificado de Subaru

El Forester, el modelo más conocido de Subaru que, desde su nacimiento hace ahora un cuarto de siglo, es la punta de lanza de esta firma japonesa en Europa ya que ha comercializado 350.000 unidades de las 4,5 millones que ha vendido en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos, que son su principal mercado. Un todoterreno eficiente y amplio que ha renovado sus formas para 2022, pero manteniendo sus características de capacidad interior.

Y eso es gracias a sus dimensiones, compactas pero amplias. Mide 4,64 metros de largo, por 1,81 de ancho y 1,73 de alto. Pero lo más destacable es la distancia entre ejes, de 2,67 metros, que le da una muy buena habitabilidad interior. No solo para acomodar sin problemas de espacio a cinco personas en sus grandes y cómodos butacones, sino asimismo para ofrecer un maletero con una capacidad de 509 litros, una de las mayores de su categoría., ampliables hasta los 1.779 litros si abatimos los respaldos de los asientos posteriores. Su efectividad fuera del asfalto está garantizada por su tracción a las cuatro ruedas y sus características de altura al suelo de 22 centímetros y ángulos de ataque y salida de 21,4 y 25,8 grados respectivamente, lo que le permite vadear ríos y superar todo tipo de irregularidades del terreno. Y además cuenta con algunas ayudas a la conducción muy útiles fuera del asfalto, entre otras el control de descenso para bajadas especialmente pronunciadas.

En su carrocería, encontramos las principales modificaciones respecto a las anteriores versiones en el frontal, con una gran parrilla de forma hexagonal y grupos ópticos rediseñados que incluyen faros supletorios en su parte inferior. La parte baja con entradas de aire y las llantas, que ahora son de 18 pulgadas, aportan otros detalles novedosos. En el interior destaca un puesto de conducción muy cómodo, donde todos los elementos de información para el conductor y acompañantes son fáciles de leer. En posición central, una gran pantalla se destina a tas conexiones de infoentretenimiento.

En la parte mecánica, el nuevo Forester incorpora un motor de 2.0 litros de inyección directa y cuatro cilindros horizontalmente opuestos, tipo Boxer, como es tradición en la marca. Esta planta motriz se complementa con un motor eléctrico dentro de la transmisión con una batería de 16,7 caballos, es decir, una microhibridación que le permite disfrutar de etiqueta Eco y llega a los 150 caballos en su conjunto. Al volante podemos elegir entre tres modos de conducción: conducción con motor, conducción eléctrica y asistencia del motor. Desde parado o a baja velocidad hasta 40 por hora, el motor eléctrico solo alimenta el vehículo, para una conducción silenciosa y sin emisiones.

El sistema X-Mode tiene programas, para nieve y grava o para nieve y barro profundos, que no se desactivan al alcanzar los 40 km/h, sino que se mantienen en modo de espera para volver a activarse cuando la velocidad baja de 35 km/h. La función de control de descenso mantiene automáticamente una velocidad constante cuando se desciende cuesta abajo con el pie fuera del pedal, permitiendo al conductor concentrarse completamente en la dirección mientras conduce cuesta abajo. Como ayudas a la conducción, Subaru ha dotado al Forester de los sistemas habituales en los coches de alto nivel, con control de crucero adaptativo, de cambio de carril, frenada precolisión, dirección autónoma en caso de emergencia y choque inminente, etc… Otro dato interesante es que su capacidad de remolque es de 1.870 kilos. Está disponible en siete colores distintos y en tres terminaciones diferentes: Sport Plus, Executive y Executive plus y sus precios son de 35.400, 37.900 y 39.900 euros respectivamente.