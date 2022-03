DS9: potencia y bajo consumo

Electrificación, potencia y lujo. Son los tres signos de identidad del DS9, la berlina de máxima representación de la marca «premium» de Stellantis, que ahora amplia su gama de motorizaciones con dos versiones híbridas enchufables (PHEV) que desarrollan 360 y 250 caballos, con tracción integral en el más potente. La tecnología de la Fórmula E aplicada a las berlinas de serie más sofisticadas. La marca francesa ha sido la gran dominadora de la Fórmula E, el campeonato mundial de monoplazas similares a la F-1, pero movidos únicamente por motorizaciones eléctricas. La exigencia de este certamen le ha proporcionado muchos avances para aplicar su experiencia a sus automóviles de serie en unos tiempos en los que la electrificación es clave del desarrollo de la movilidad. Por eso, los DS9, en su versión de 250cv, incorporan una batería de 15,6 Kwh que les permite una autonomía en modo eléctrico de hasta 70 kilómetros. La tecnología de acumulación de energía en las retenciones y frenadas se basan asimismo en las enseñanzas de la competición.

DS9 FOTO: @GREG DS Auto

DS encarna la sofisticación del lujo francés aplicado al automóvil y en su modelo más innovador, el DS9, no tiene nada que envidiar a las mejores berlinas de las marcas alemanas que dominan por el momento el mercado «premium». En las dos versiones ahora presentadas, se pueden elegir dos tipos de terminación: Performance Line y Rivoli. En ambos casos el lujo y los detalles de terminación, comenzando por el reloj BRM que surge en el salpicadero al ponerlo en marcha, son propios de los más altos niveles. Una parte de la prueba del modelo la hicimos sentados en el asiento posterior, ya que el DS9 puede ser un perfecto coche de representación para empresas e incluso hay algunas unidades destinadas a la Presidencia de la República Francesa. La mecánica de la versión más sofisticada, la de 360cv, se basa en un motor de gasolina de 4 cilindros y 1,6 litros que da una potencia de 200 caballos que se complementa con otros dos motores eléctricos, uno por cada eje. El delantero, montado junto a la caja de cambios, tiene una potencia de 113cv y el trasero rinde otros 100cv. El trabajo de los dos puede accionar las cuatro ruedas motrices cuando el conductor lo requiera en uno de sus cuatro modos de conducción: confort, híbrido, sport y 4X4, este último para cuando el firme sea resbaladizo. En ciudad puede recorrer más de 50 kilómetros en modo totalmente eléctrico y el consumo en viaje a alta velocidad se sitúa en torno a los seis litros. El lujo y la comodidad no están, en este caso, reñidas con las prestaciones. Esta berlina de gran volumen reacciona con ribetes deportivos cuando apretamos a fondo el acelerador, como lo demuestra el paso de cero a cien por hora en solo 5,6 segundos o su velocidad máxima, limitada electrónicamente a 250 por hora, o hasta 140 por hora en modo exclusivamente eléctrico. El precio de esta versión es de 67.700 euros en la terminación Performance, y dos mil euros más para acceder a la Rivoli. Su hermano de 250 se diferencia en que sólo incorpora un motor eléctrico en el eje posterior, de 110cv. Su autonomía eléctrica es más amplia y aunque su aceleración es más moderada, la velocidad máxima no cambia. Su precio se inicia en 58.400 euros.

Estos DS9 son la oferta más destaca de esta marca que, dentro del grupo Stellantis, representa el máximo del lujo y la electrificación con representación en 41 países, aunque el 86% de sus ventas se producen en Europa. En España, que es el tercer país más importante para DS, las ventas del DS9 son de un 84% de unidades de las terminaciones más lujosas y el 89% son híbridos enchufables, cuando la media del mercado está en torno al 30%. No hay que olvidar que en el año 2024 la totalidad de estos modelos de DS serán cien por cien eléctricos.