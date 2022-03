Los vendedores de coches califican de “inconsistente” el plan de choque del Gobierno sobre los carburantes

La asociación de vendedores de automóviles, Ganvam, que agrupa a todo el sector de la distribución del motor en España, considera inconsistente el plan de choque del Gobierno y urge al ejecutivo de Sánchez a poner en marcha medidas estructurales para evitar una espiral inflacionista. En opinión de los profesionales del comercio automovilístico español, al documento presentado por el Gobierno “le falta consistencia para insuflar la confianza que las empresas y consumidores necesitan en un momento de incertidumbre como el actual”.

Esta asociación empresarial considera que medidas como la bonificación de los carburantes deberían prestar especial atención a los sectores más expuestos a la escalada del precio, como puede ser el de los transportistas, garantes de la cadena se suministro. En este sentido, los empresarios echan en falta un conjunto de medidas estructurales orientadas a reducir la presión fiscal, teniendo en cuenta que “si se centra únicamente en compensar a familias y empresas por la subida de precios concediendo bonificaciones o ayudas, lejos de conseguir bajar la inflación podría provocar lo contrario”.

En el caso concreto del automóvil, la patronal de la distribución de vehículos aboga por una reforma fiscal integral que no solo reduzca al mínimo el IVA del carburante, sino que, en línea con las directrices europeas, no grave la compra del coche sino el uso, evitando así que se penalice la renovación del parque. Por otro lado, con respecto a la ampliación de la línea de avales para empresas, considera que facilitar el endeudamiento del tejido empresarial garantizando el flujo de crédito es una medida estética, ya que no ve posible cómo las pymes podrán responder a estas líneas ICO si sus ingresos no hacen más que reducirse.