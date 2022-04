Cada día se roban en España más de cien coches

Los ladrones no paran. Cada día se roban en nuestro país más de cien coches y motos. Unos 37.000 al año, según las cifras oficiales del Ministerio del Interior que reconoce que únicamente el 10% se recupera para sus legítimos dueños. Pero a pesar de estas cifras, no estamos entre los países más peligrosos en este tipo de sustracciones. Ocupamos el lugar 17 en esta triste clasificación.

Los robos de vehículos en Europa son realmente preocupantes. Hay países en los que se denuncian cerca de 500 robos al día, es decir, más de 150.000 al año. A este respecto, los más peligrosos para mantener tu coche alejado de los ladrones son Italia, República Checa, Suecia, Francia y Grecia. Respecto a nuestro país, la policía indica que en un 85% son robos improvisados y solo el resto se han planeado previamente. A esto se añade que el perfil de los ladrones, en su mayoría, son jóvenes que actúan en grupo y tienen entre 20 y 27 años.

Según las mismas fuentes, el aumento de robos de coches y motos en nuestro país no tiene que ver con la delincuencia organizada. Más bien con la rentabilidad económica que le supone al ladrón revender las piezas del vehículo sustraído. Porque, por otra parte, resulta mucho más difícil para la policía hacer un seguimiento del vehículo una vez se ha despiezado.

Últimamente se ha notado un incremento de los robos de motos y algunas empresas de seguridad ofrecen una serie de consejos básicos que son simples, pero que a veces no cumplimos. Por ejemplo, no dejar las llaves puestas. Parece una obviedad, pero las paradas rápidas que se hacen en el día a día pueden salir muy caras. Lo mejor es buscar un aparcamiento y llevarse siempre las llaves, ya que no se sabe quién puede andar al acecho. Conviene asimismo instalar un antirrobo por GPS. Gracias a los avances de la tecnología, empresas como Tracking ofrecen localizadores antirrobo GPS prácticamente invisibles, que se instalan en el vehículo o moto y permiten su localización en el caso de que desaparezca.

Es aconsejable asimismo elegir bien el sitio donde aparcamos. Está claro que una moto es un vehículo frágil, sobre todo si el grupo de ladrones tiene tiempo para maniobrar. Robar una moto es tan fácil como levantar el vehículo y meterlo en uno más grande como una furgoneta. Como se ha mencionado anteriormente, la mayoría de los ladrones van en grupo y roban sin planearlo, así que mejor intentar evitar sitios dudosos al aparcar. Si la mayoría de los robos consisten en meter el vehículo en uno más grande para transportarlo a otro sitio, un factor clave es intentar dejar la moto lo más lejos posible de la carretera, donde sea difícil llegar con una furgoneta.

Y tanto para los coches como para las dos ruedas, hay que tener en cuenta que, aunque no hay un lugar absolutamente seguro, en general los garajes ofrecen un extra de seguridad. Además, sumados a elementos como el GPS antirrobos, permite garantizar una seguridad mucho mayor.