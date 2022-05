VZ5, el Cupra Formentor más exclusivo, sólo para conductores de primer nivel

Este no es su coche si no le gusta la conducción deportiva, las altas prestaciones y las emociones de la conducción al límite, combinadas con una gran capacidad interior y comodidad de marcha. Si el Cupra Formentor le gusta, hay otras alternativas con potencias desde los 150 caballos. Pero si busca la exclusividad, sin duda deberá apuntarse a la versión VZ5, cuya mecánica llega a los 390 caballos y su coste es de 65.340 euros.

No será fácil de conseguir. Los dirigentes de la marca española han limitado la fabricación de estos VZ5 a únicamente siete mil ejemplares para todo el mundo. Y si busca un toque de distinción aún mayor, intente reservar alguno de los escasísimos ejemplares que se fabricarán en color “gris taiga”, serie limitada a solo 999 unidades para todo el mundo por lo que, hasta España, solo llegarán unas pocas. Será el colmo de la exclusividad dentro de una marca que está suponiendo una auténtica revolución en la demanda de automóviles deportivos. Y es que las cifras de Cupra se duplican cada año, apoyándose especialmente en el modelo Formentor, que acapara el ochenta por ciento de las ventas.

VZ pueden ser las letras de veloz, la característica principal de este automóvil. Y si queremos, el 5 puede corresponder al número de cilindros de su poderosa planta motriz, un 2,5 TSi que desarrolla una potencia de 390 caballos. Es decir, es el coche de serie más potente fabricado en nuestro país. Un modelo que crea marca y que es claramente aspiraciones no ya solo por la exclusividad que antes hemos comentado, sino sobre todo por sus prestaciones. No en vano pasa de cero a cien en solo 4,2 segundos y su velocidad máxima está limitada a 250 por hora. Y el motor se complementa con un cambio DSG de siete velocidades con levas en el volante, de cuya eficacia ya hemos hablado en otros modelos del grupo VAG que lo montan. La DSG es siempre un valor seguro. Y para rematar la excelencia, tracción a las cuatro ruedas.

Es este un automóvil que no pasa desapercibido a ojos de los especialistas, aunque al resto de los usuarios de la carretera no les llame la atención. Un SUV de amplias dimensiones y colores oscuros no destaca especialmente. Pero los entendidos no dejarán pasar por alto su pintura negro mate y encontrar este mismo color en la parrilla delantera y los espejos retrovisores. De igual manera destacan sus llantas de 20 pulgadas con neumáticos de perfil bajo 255/35, que esconden los grandes frenos con pinzas de seis pistones o, en la parte trasera, el difusor realizado en fibra de carbono que se complementa con las cuatro salidas de escape en color cobre. En el interior, además del puesto de conducción con un volante de botones para elegir el modo de conducción y las levas para el accionamiento manual del cambio, no podemos dejar pasar de largo los preciosos “buckets” de cuero y fibra de carbono que acrecientan la sensación de estar sentado en un coche de competición. El conductor puede elegir entre diferentes programas como confort, sport, cubra, draft, e incluso uno individual para poner todos los parámetros a gusto del piloto. Ni que decir tiene que este Cupra VZ-5 está equipado con todos los sistemas de ayuda a la conducción, tales como suspensión adaptativa, control de chasis integrado, suspensión rebajada en 10 milímetros, etc…

Nada más pulsar el botón de la puesta en marcha, un sonido poderoso y profundo nos recuerda lo que tenemos debajo del pie del acelerador. Un motor elástico y muy potente que nos catapulta hacia delante si lo apretamos con fuerza. Pero, asimismo, capaz de comportarse como un dócil turismo de ciudad cuando viajamos por ciudad o carreteras sin subirlo de vueltas. Es entonces cuando demuestra su doble personalidad. Puede servir para llevar los niños al colegio, pero si el conductor quiere después afrontar una carretera de curvas, el comportamiento está muy cercano al de un automóvil de competición. Fuerzas aceleraciones y frenadas entre curva y curva nos hacen olvidar que conducimos un coche de grandes dimensiones, ya que se comporta como un compacto o un coupé. Eso se debe a un chasis especialmente bueno que permite es deslizamiento e incluso las derramadas en curva con un comportamiento ligeramente sobrevirador. La tracción de sus cuatro ruedas ayuda a mantener la trayectoria elegida en todo momento, sin titubeos o maniobras extrañas. Es decir, un coche de corte familiar para usarlo cada día, pero con un comportamiento de carreras cuando nos quitemos la careta de conductor aburrido y queramos disfrutar de verdad buscando los límites de la adherencia y la efectividad. Y todo, por un precio ajustado en relación a lo que ofrece y a los precios que marca la competencia por coches muy inferiores.