La caballería RS de Audi o la suma de 8.128 caballos

Audi Sport es la división de la marca de los aros encargada de lo selecto en prestaciones y competición y gran contribuyente al resto de los modelos de serie ‘audianos’ de la tecnología avanzada que surge de una gama que se comercializa bajo la denominación RS, que suma, nada menos, que 8.128 caballos distribuidos en una gama que abarca casi todo el catálogo de la firma de Ingolstadt, aunque Audi Sport fabrica en Neckarsulm. Pues toda esta selecta caballería ha sido reunida por Audi en España en una llamativa presentación dinámica en carretera y en pista, desde el reciente RS 3, con la firma de 400 caballos, al eléctrico RS e-tron GT, con 598 CV, aunque este no es más potente de la familia, que preside el R8, con el V10 atmosférico de 620 caballos.

Gama Audi RS FOTO: mikel prieto Audi

Son dieciséis variaciones R/RS sobre diez modelos las que constituyen la mayor expresión técnica y dinámica de este fabricante, diferenciadas por un fuerte carácter visual y el denominador de la necesaria versatilidad para la utilización diaria, aunque los R8 no encajan exactamente en este atributo. Audi RS 3 Sedan y Sportback.RS Q3 y RS Q3 Sportback; RS 4 Avant; RS 5 Coupé y RS 5 Sportback; RS 6 Avant; RS 7 Sportback; RS Q8; TT RS Coupé; R8 y R8 Spyder y RS e-tron GT, son los que en este momento forman un elenco capaz de satisfacer cualquier necesidad o capricho.

Gama RS Audi FOTO: mikel prieto Audi

Que Audi Sport tenga en catálogo variante RS dotados con motores térmicos no es una novedad y sí lo es que en el listado aparezca un eléctrico puro, un signo de que las cosas van a cambiar. Así, en 2024, más de la mitad de la gama de modelos de Audi Sport dispondrá de electrificación total o parcial, con el objetivo de alcanzar el 80% en 2026. En este plan se incluyen las tecnologías de hibridación ligera MHEV, los híbridos enchufables PHEV y los cien por cien eléctricos. La previsión de Audi es ofrecer a final de la década únicamente modelos de altas prestaciones totalmente eléctricos o híbridos enchufables. Pues bien, entrando en materia, cada R y RS de esta gama tiene su personalidad propia, estética y dinámicamente. Un denominador común es la tracción quattro, salvo en dos versiones del R8.

La oferta R y RS pivota en torno a cuatro motores, el cinco cilindros 2.5 TFSI utilizado en los RS 3 y en el TT RS Coupé, con una entrega de 400 caballos; el V6 2.9 TFSI biturbo, con una firma de 450 caballos, embarcado en el RS4 Avant y en los RS5 Coupé y RS 5 Sportback; el V8 4.0 TFSI con tecnología Mild Hybrid, que sube el rango de potencia a los 600 caballos, para mover los RS 6 Avant, RS 7 Sportback y RS Q8, y el V10 FSI atmosférico, con 570 caballos en los R8 de tracción trasera y 620 caballos en los quattro. Y claro está que falta la propulsión eléctrica, en este caso, la embarcada en el RS e-tron GT, con una potencia total de sistema que lleva a los 440 kW (598 CV), que en modo boost puede aumentar momentánea hasta los 475 kW (646 CV). Estos valores se deben a la conjunción de un motor eléctrico delantero que rinde 175 kW (238 CV) y uno trasero que alcanza 335 kW (456 CV).

En cada RS todo está calibrado para las altas prestaciones y la conducción fácil y segura, aunque metidos en comparar todas las versiones, lo que ha sido posible en esta presentación dinámica en carretera y en el circuito de Los Arcos se perfilan las preferencias de cada conductor, hasta el punto de que unos destacan sobre otros. Al margen de los R8, que nunca van a decepcionar, y el sorprendente comportamiento del RS e-tron GT, gracias a un centro de gravedad muy bajo, nuestras preferencias se ponen del lado de los RS 3, especialmente el Sportback, y del TT RS Coupé, todos ellos con el motor de cinco cilindros, unos de los mejores de la marca, y los RS 5, especialmente la variante de carrocería de cinco puertas, movidos por el sutil V6 biturbo. A los Q les sobra, siempre bajo nuestra percepción, el carácter RS, por su peso y alto centro de gravedad, lo que no quiere decir que no vayan bien. Las inclinaciones de carrocería en curva no son el mejor aliado para una conducción sin sobresaltos y en esta familia hay configuraciones de motor sobradas de carácter para disfrutar.

Hecha la salvedad, el resto de los R y RS, unos más que otros, son una delicia dinámica en carretera abierta y sobre todo en pista, donde se pueden probar los límites de los chasis. Todos están en niveles muy elevados y sólo resta hacer la elección, según necesidades y bolsillo, porque ninguno es barato. La gama de precios es amplia y arranca en los 77.800 euros del RS 3 Sportback para terminar en los 247.580 euros del R8 V10 performance quattro (Spyder). El eléctrico RS e-tron GT sube a los 145.760 euros.