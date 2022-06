Range Rover Sport, una renovación brillante

El hecho de ser una referencia en el mercado obliga a mantenerte continuamente en la cumbre. No es tarea fácil, pero Range Rover lo lleva logrando durante décadas y se ha convertido, por ello, en el coche más apreciado en el exclusivo mercado de los todoterreno más lujosos y potentes. Y la prueba más patente es que se han vendido más de un millón de ejemplares de los Range en todo el mundo.

La familia Range Rover ha tenido importantes hitos a lo largo de su historia, como fue por ejemplo la salida al mercado del Evoque, hace ahora once años y que revolucionó el diseño de los todoterreno compactos con una carrocería muy atractiva. Unos años más tarde, concretamente en 2017, se producía el lanzamiento del Velar que, con sus formas puras y sus tiradores de las puertas al ras del resto de la carrocería ofrecía una sofisticación de diseño nunca vistas en estos automóviles normalmente más espartanos.

RR Sport 2023 FOTO: Land Rover RR Sport 2023

Ahora le llega el turno al Sport, que no había sido modificado desde hace más de quince años. Y lo hace con una carrocería donde el diseño y la elegancia se dan la mano en un conjunto que tiene detalles que nos recuerdan al precioso Velar y que logran transmitir la esencia del vehículo, que es la robustez y, a la vez, la sofisticación, que no son dos conceptos que tengan que estar reñidos. El Sport es un coche muy elegante para poder acudir cómodamente a cualquier fiesta, pero a la vez, posee todo tipo de ayudas a la conducción que hacen de él un todoterreno difícil de mejorar. Tanto en seco como cuando tenemos ocasión de probarlo cada invierno sobre la nieve.

El nuevo Sport está ya disponible para la venta y cerca de dos centenares de clientes han realizado ya su reserva en firme, aunque el coche no pueda ser entregado en plazo breve. La verdad es que se venden todos los que se pueden, ya que no vienen más ejemplare hasta nuestro país. Las fábricas están saturadas de pedidos que no pueden hacer frente por la famosa crisis de los semiconductores. Pero para muchos la espera merece la pena.

Dentro de la sofisticación que antes hemos apuntado, destacamos la arquitectura del nuevo chasis, realizado en materiales muy ligeros y resistentes, como son el aluminio y el magnesio que, combinados, hacen que el chasis haya incrementado su rigidez en un 35%. Este chasis puede ir adaptándose a las conducciones del terreno y puede recibir hasta 500 datos por segundo para reaccionar ante cualquier circunstancia. A ello hay que añadir la suspensión neumática dinámica o la dirección a las cuatro ruedas, además de tener un modo de conducción “Dinamicé” para que el conductor adapte todos los parámetros o capacidades propias del mejor de los 4X4 como una capacidad de vadeo de un metro, control de descenso, diferenciales autoblocantes, etc… En el interior el lujo es una constante, como siempre ha su cedido en la marca, que ofrece terminados de mucha calidad y todas las conexiones posibles a todas las telefonías conocidas. Sirva como detalle que las luces, que tienen una profundidad de hasta medio kilómetro, están formadas por faros que poseen hasta 1,3 millones de microcristales.

El nuevo Range Rover Sport se comercializa con diferentes motorizaciones, aunque hay que señalar que en un 95% de las compras, los clientes solicitan modelos electrificados. Caben modelos de hibridación media o la mecánica hibrida enchufable de 510 caballos que se complementa con un motor eléctrico con el cual es capaz de recorrer con cero emisiones un total de 113 km. Combinado con el de gasolina, la autonomía llega a los 740Km. Y consigue unas prestaciones de aceleración de 0 a 100 en solo y 5,4 segundos. En un cargador potente se recarga el 80% de su capacidad en solo una hora.

La casa también ofrece otras motorizaciones hibridas medias, a través de baterías de 48v. Y se anuncia la llegada de una versión equipada con un V-8 de gasolina que llega hasta los 530 caballos. Además de la opción únicamente eléctrica, que aparecerá en 2024. Los precios de este coche tan completo se inician en poco más de cien mil euros para las versiones de hibridación media, hasta llegar a los ciento cuarenta mil de la opción de 510 caballos. Aun no hay tarifa fijada para el de gasolina de 530 caballos que llegará en breve.