Se hunde el precio de este móvil realme con un diseño único, potente chip Snapdragon y batería de 6.000 mAh

Si notas que la batería de tu móvil dura cada vez menos o ya no rinde como antes, quizá sea hora de cambiar. Y si no tienes claro cuál elegir, el realme 14 Pro+ 5G es una gran opción, pues se presenta como un gama media muy completo y presume de tener el diseño más original que hemos visto en mucho tiempo. Sin olvidarnos de su actual descuento de casi 200 euros.

Este teléfono de realme es una de las grandes sorpresas en la gama media en lo que llevamos de año y, aunque tiene un precio recomendado de 529,99 euros en su versión básica, ahora gracias a una oferta flash podemos ahorrar un total de 170 euros con su compra y llevárnoslo por tan solo 359,99 euros en Amazon. Pero ojo, porque no es en el único comercio en el que sale más barato. Buscando alternativas de compra nos lo hemos encontrado en PcComponentes rebajado por unos 345 euros.

Compra el realme 14 Pro+ 5G con casi 200 euros de descuento

El realme 14 Pro+ 5G es uno de los móviles con más personalidad dentro de la gama media, ya que tiene un diseño único creado en colaboración con Valeur Designers. Lo primero a resaltar es que cada móvil presenta un patrón diferente, por lo que no encontraremos dos modelos iguales (siempre y cuando lo selecciones en color blanco). Pero lo más llamativo de todo es que utiliza una tecnología con la que la parte rasera cambia de color según la temperatura ambiente, además de tener un revestimiento con microcristales naturales que le dan brillo y un acabado muy suave.

A esto debemos sumarle que viene con unos bordes de aluminio y una certificación IP69. Aunque su pantalla también juega un papel fundamental en la experiencia de uso. Cuenta con un panel OLED curvo de 6,83 pulgadas que nos atrapa por completo al ofrecernos una resolución 1.5K, una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y un brillo máximo de 1.500 nits.

En el interior, realme apuesta por utilizar un procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, un chip que se mueve con soltura en cualquier situación, ya sea en tareas cotidianas o en juegos exigentes. Y por si no fuese suficiente, funciona de la mano de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en su configuración más básica. Mientras que, si nos centramos en su software, llega ejecutando un sistema operativo Android 15 y con la promesa de varios años de actualizaciones.

¿Qué eres de esas personas a las que le encanta hacer fotos? Pues tengo buenas noticias. Este teléfono monta una triple cámara trasera en la que tenemos un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 8 MP y un teleobjetivo tipo periscopio de 50 MP, la cual nos garantiza un gran nivel de detalle incluso a distancia. Su cámara frontal de 32 MP no se queda corta y, en términos de autonomía, incorpora una enorme batería de 6.000 mAh que aguanta hasta dos días de uso moderado y admite una carga rápida de 80 W. Todo esto lo convierten en uno de los gama media más completos del año.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.