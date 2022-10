Luca de Meo confía en una pronta revalorización de las acciones de Renault

El presidente del Grupo Renault en el mundo, el italiano Luca de Meo, confía en que el valor de las acciones de la compañía pueda incrementar su cotización a corto y medio plazo, ya que “pensar que las marcas del Grupo Renault solo valen nueve mil millones es ridículo”, afirmó. Confía en la actual dinámica positiva de las empresas del Grupo para que el valor de la acción, que lleva algunos meses fluctuando en torno a los 30 euros por acción, pueda incrementarse de manera significativa. “Aunque la crisis nos ha pillado en el peor momento -añadió- tenemos que explicar claramente nuestros planes de futuro para que los inversores vean dónde van a ganar dinero”. De Meo pretende además dar un nuevo impulso a la alianza con Nissan y entre los planes a corto plazo está la fabricación de un modelo de la firma japonesa basado en una plataforma de Renault y fabricado asimismo en una de las factorías de la empresa gala.

De Meo explicó asimismo lo oportuno de la salida de Renault del mercado ruso, donde tenía la factoría de Vaz, que fabricaba la marca Lada. Según sus cifras, Rusia representaba el 18% del volumen de sus ventas, el 9% de sus ingresos y solo el 5% de sus beneficios. Tras la invasión de Ucrania, en el pasado mes de febrero la DUMA, la autoridad rusa, comunicó que la quiebra de la compañía en Rusia sería un acto penal, por lo que hubo que buscar con rapidez una salida a esta situación y dejar además que las autoridades de ese país se ocupen del futuro de los más de cuatro mil empleados que trabajaban allí.

En una comparecencia ante los medios de comunicación con ocasión del Salón del Automóvil de Paris, el presidente de Renault se refirió, en otro orden de cosas, a la posibilidad de que los vehículos deban aumentar sus precios de venta. “Hay un riesgo, ya que las nuevas tecnologías cuestan dinero. La producción de un coche eléctrico es aproximadamente un 40% más cara que la de un coche de combustión, pero a cambio hay una rebaja del orden del 30% en su utilización diaria”. Explicó que cada vez menos compradores adquieren un coche, ya que cada día más se utilizan otras fórmulas como el leasing y/o el renting, lo que puede reducir el precio de las cuotas ya que los eléctricos tendrán un mayor valor residual al final del contrato. Por ejemplo, los nuevos Renault 5 y 4 presentados en el Salón de París tendrán, según señaló, las cuotas mensuales similares a las de los coches de combustión equivalentes.

Paris (France), 17/10/2022.- Renault's Chief Executive Luca De Meo (L) speaks with French President Emmanuel Macron (C) and Jean-Dominique Senard (R), Michelin tyre maker Chief Executive Officer, during the Mondial de l'Automobile, the Paris Motor Show, in Paris, France, 17 October 2022. Mondial de l'Automobile showcases hundreds of vehicles from 17 to 23 October. (Francia) EFE/EPA/GONZALO FUENTES / POOL MAXPPP OUT FOTO: GONZALO FUENTES / POOL EFE

Paris (France), 17/10/2022.- French President Emmanuel Macron (2-L) and Renault's Chief Executive Office Luca De Meo (L) attend the Mondial de l'Automobile, the Paris Motor Show, in Paris, France, 17 October 2022. Mondial de l'Automobile showcases hundreds of vehicles from 17 to 23 October. (Francia) EFE/EPA/GONZALO FUENTES / POOL MAXPPP OUT FOTO: GONZALO FUENTES / POOL EFE

También indicó que se prevé que los automóviles con motores de combustión interna suban apreciablemente sus costes de producción si se tienen de adaptar a la nueva norma Euro 7 que se avecina. Y es que, las reducciones de emisiones que se van a exigir van a costar mucho dinero. Cree que con esta medida se van a desviar fondos de i+d que deberían dirigirse a otras soluciones de futuro, como el hidrógeno u otras tecnologías. Opina que la solución pueden ser los híbridos enchufables, y puso como ejemplo como al último modelo Renault Austral. “No es cierto -señaló- las críticas que se dicen en el sentido de que los usuarios de estos vehículos no circulan en modo eléctrico. Según nuestra experiencia, solo uno de cada seis propietarios no recarga electricidad y sobre todo son clientes de empresas. La mayoría de los usuarios particulares usan el modo eléctrico y con ello consiguen consumos medios por debajo de los tres litros, por lo que están encantados y es la solución ideal para el uso diario en ciudad. Aunque no creo que en el futuro sea la tecnología dominante, ya que es más cara al incorporar dos motores”.

Señaló De Meo que, dentro de los sistemas de hibridación, ve varios caminos, como los híbridos con electricidad y combustibles ecológicos y los híbridos de hidrógeno. Este último combustible parece más orientado a grandes flotas que puedan disponer de una hidrogenera en su sede o, sobre todo, al transporte en camiones o vehículos comerciales. Acerca de la cada más numerosa presencia de marcas chinas, el presidente de Renault entiende que debe haber una libertad de competencia entre las marcas, como existe en Europa. Pero el mundo se está dividiendo y surgen políticas proteccionistas que distorsionan el mercado, cuando las grandes marcas, como Renault, necesitan de una plataforma global para comercializar sus productos.