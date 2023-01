Las malas carreteras y el viejo parque de coches, responsables de las víctimas de carreteras segun el RACE

Incrementar la inversión en vías convencionales, potenciar el uso de las autovías y autopistas, apostar por la formación e incentivar la modernización del parque automovilístico, cuya media de edad es de 13,5 años son, a juicio de la Fundación RACE, los cuatro pilares fundamentales para reducir la siniestralidad vial en nuestras carreteras. El club automovilista más importante de España recuerda que durante 2022 fallecieron un total de 1.145 personas, lo que supone un aumento del 14% respecto al año anterior (1.004 fallecidos) y un 4% respecto a 2019, año previo a la pandemia (1.098 fallecidos). Del total de fallecidos en el pasado ejercicio, 833 perdieron la vida en carreteras convencionales (73% del total), lo que supone un aumento del 15% respecto al año anterior (723).

Ante estos datos, la Fundación RACE considera que la falta de mantenimiento y la escasa inversión en este tipo de infraestructuras contrasta con el incremento impositivo permanente que sufren los automovilistas (combustibles y peajes, principalmente). Además, preocupan los datos de siniestralidad por las salidas de vía, causantes del 42% de fallecimientos, dato que sigue en aumento respecto a años anteriores. Asimismo, resultan alarmantes para el RACE los atropellos de peatones en carretera, donde se ha detectado, entre otras causas, que sólo 8 de los 126 atropellados (6%) llevaba una prenda reflectante; que 142 víctimas que viajaban en turismo y furgoneta (25%) no llevaban el cinturón de seguridad en el momento del accidente; y que 9 ciclistas y 5 motoristas no llevaban casco. Destaca el club la importancia de activar acciones efectivas de formación, información y concienciación para los automovilistas, motoristas y usuarios de la vía sobre las consecuencias de la no utilización de los elementos de seguridad y del incumplimiento de las normas de movilidad y seguridad vial.