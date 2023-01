Renault apuesta por la electrificación para ganar mercado

Las ventas mundiales de Renault durante el pasado ejercicio ascendieron a 1.466.729 unidades, de las cuales 832.605 fueron en Europa y 634.124 en otros mercados internacionales. Una cifra que significa un descenso del 9,4% respecto al ejercicio anterior debido a las dificultades que han tenido todos los fabricantes para llegar a sus cifras ideales de producción por culpa de la crisis de suministros. La marca orienta su futuro crecimiento especialmente en el sector de vehículos electrificados, donde ya la tercera en el mercado europeo de vehículos eléctricos y la segunda en ventas de vehículos híbridos.

Por otra parte, dentro de la política de pasar de volumen a valor, puesta de manifiesto por el responsable de Renault en España, Sebastien Guigues, la marca ha conseguido un crecimiento del segmento C en Europa (+21%) gracias al éxito de Arkana y Megane E-Tech 100% eléctrico. Un crecimiento que espera que se consolide asimismo durante el presente año gracias a la buena aceptación que está teniendo desde su lanzamiento el modelo Austral. Un modelo que, con autonomía de más de mil kilómetros y 80 de ellos en eléctrico, reúne, en opinión del directivo, lo mejor de las dos tendencias ya que ofrece circulación cero emisiones y además autonomía sin problemas de recarga. También destaca el hecho de que una de cada dos ventas en Europa se haga a clientes particulares, que suele ser el canal más rentable.

Por lo que se refiere a la división del mercado, el 43% de las ventas se producen fuera de Europa debido a los buenos resultados en América Latina (+8%), Turquía (+23%) y Marruecos (+11%. Dentro de Europa, las matriculaciones ascendieron a 832.605 unidades, gracias a las cuales consiguió una cuota de mercado del 6,4%.

El futuro electrificado

La estrategia de la marca francesa para el futuro es crecer en el mercado de los vehículos electrificados, donde disponen de las tres tecnologías: microhíbridos, híbridos enchufables y eléctricos puros. Para Guigues, la micro hibridación es la tecnología más adecuada para llevar a cabo el paso hacia la electrificación total y Renault apuesta por esta tecnología, aunque no descarta ninguna y puede producir híbridos enchufables en cualquier momento. En 2022, Renault se convirtió e en la tercera marca que más vehículos electrificados ha vendido (mercado de turismos) con más de 228.000 unidades (+12% vs. 2021) y se ha marcado como objetivo que más del 65% de sus ventas sean de vehículos electrificados y su gama eléctrica e híbrida ya representa el 39% de las ventas de turismos Renault en Europa, frente a una media de mercado en torno al 31%.

Guigues cree que la tecnología híbrida está en auge, como lo demuestran las 117.000 unidades vendidas (un 64% más que en 2021). Esta tecnología, muy demandada por los clientes particulares, ha alcanzado un mix de ventas del 30% en Clio, 31% en Captur y 65% en Arkana, y ya es la versión más vendida de Nuevo Austral. En 2022, Renault ha sido la segunda marca europea en ventas de vehículos híbridos.

Dentro de los criterios de rentabilidad antes señalados, se destaca que la proporción de ventas a particulares ha aumentado 8 puntos con respecto a 2021, llegando al 51%, es decir, 7 puntos más que la media del mercado. Como resultado, la cuota de mercado de las ventas a particulares mejoró en +0,3 puntos vs. 2021 hasta alcanzar el 6,1% en Europa. También se ha incrementado el volumen en los segmentos de mayor valor de adquisición y, de esta forma, el crecimiento del segmento C ha aumentado el 21%, con más de 200.000 matriculaciones. El éxito de Arkana continúa, con unas ventas que ya superan las 80.000 unidades en 2022, duplicando las cifras del año anterior.

Por último, Sebastien Guigues se mostró optimista con la evolución de Renault dentro del panorama nacional, a pesar de indicar que los problemas de suministros de componentes podrán continuar durante el presente año. La red de distribución de la marca está alcanzando una rentabilidad del 2% sobre facturación, cifra que se sitúa muy por encima de la media del sector: “Hemos aprendido a ganar dinero en un entorno hostil”, señaló. Y comentó la dura competencia del mercado nacional, donde hay cuatro marcas distintas en el liderazgo de los cuatro grandes parámetros que se miden habitualmente y que son la marca más vendida, el modelo más vendido, las ventas a particulares y el mercado de comerciales. Dentro del conjunto de las matriculaciones, Renault ocupa el cuarto puesto en el panorama español y también en vehículos electrificados, por detrás de Toyota, Kia y Hyundai.

Finalmente, el directivo comentó las cifras del mercado de vehículos usados y lamentó que, mientras los precios en su conjunto han crecido un 19%, el 61% de los coches que se venden tienen más de diez años, con lo cual la edad media del parque automovilístico español sigue aumentando y estaña ya en 14 años. En su opinión, es necesario retirar a los coches más viejos para mejorar los niveles de emisiones. Y en este sentido, las ayudas del Moves no están funcionando como deberían debido a los retrasos en los pagos, que provocan que no sea un plan útil para quienes no tengan poder económico o un banco que le avale las cantidades hasta que lleguen los pagos.