Hyundai cierra el mejor año de su historia en España siendo la tercera marca más vendida

El crecimiento de la demanda de coches electrificados y el mantenimiento de las ventas en el canal de particulares hacen que Hyundai vea con optimismo el presente ejercicio después de haber tenido un año espectacular en ventas en España, en opinión del director general de Hyundai, Leopoldo Satrústegui. Sus previsiones son llegar a unas ventas del orden de las 62.000 unidades, lo que supondrá un crecimiento en torno al 4,2% respecto al año que acaba de terminar, donde se han conseguido 59.503 matriculaciones. Una cifra récord en la historia de la marca en España, que representa una cuota de mercado del 7,32% y un crecimiento del 3,5%, en un mercado general que descendió el 5,4%.

El incremento esperado para este año estará en la línea de lo que pueda evolucionar el mercado total nacional, que seguirá marcado al menos en una primera parte, por una mayor presión de la demanda. Pero la incógnita estará, en opinión de Satrústegui, en la evolución que tendrá el mercado de los alquiladores. Algunas estimaciones afirman que este canal podría duplicar sus ventas, algo que la mayoría de los técnicos del sector, incluido Satrústegui, ponen en duda. Si este fenómeno se produjera, el mercado nacional podría superar en 2.023 las novecientas mil unidades, frente a las ochocientas trece mil del pasado año. El crecimiento de Hyundai se basaría en aumentos de ventas en los canales de particulares y empresas, los más rentables para las compañías, ya que no tiene intención Satrústegui de aumentar su cuota en alquiladores mientras haya demanda en espera en los otros dos canales. Para conseguir este objetivo, Hyundai lanzará en los próximos meses dos nuevos modelos: el nuevo Ioniq 6 y una evolución renovada del Kona.

Refiriéndose al año que acaba de terminar, Satrústegui destacó que Hyundai ha tenido un resultado excepcionalmente bueno, con una facturación de 1.131 millones de euros, lo que supuso un incremento del 21,4% respecto al 2021, y unas ventas totales de 59.503 unidades, lo que sitúan a la marca en la tercera posición del mercado nacional, por detrás de Toyota y Kia. Algo que supone mejorar dos posiciones respecto a la clasificación de 2021. Otro dato destacable fue el hecho de que el Tucson fue el modelo más vendido en el mercado español, con 21.985 unidades, por delante del Dacia Sandero, el Seat Arona, el Toyota Corolla y el Volkswagen T-Roc. Un hecho que nunca se había dado en nuestro país con un coche de una marca asiática.

Los buenos resultados de la compañía se han debido en buena parte al reparto de las ventas por canales, ya que los clientes particulares han representado el 66,6% del volumen, las empresas el 23,2% y las alquiladoras solo el 10,0%, cuando la media del mercado general es del 45%, 43% y 12% respectivamente. Con todo ello, la cuota de mercado ha mantenido su línea ascendente de los últimos años, ya que hay que recordar que hace siete años Hyundai solo representaba el 4,3% del total y hoy ha llegado al 7,3%. Esta situación ha repercutido igualmente en la rentabilidad de la red comercial, que se situó al cierre de 2.022 en el 3% sobre facturación, muy por encima de la media del sector. Por orden de importancia en ventas, el Tucson (21.985 unidades) fue el más demandado, por delante de Kona (11.305), i20 (9.618), i30 (6.186) y finalmente en Ioniq5, con 918 vehículos que podrían haber sido más del doble si el suministro estuviera normalizado. El 80% de los Hyundai que se venden en España se fabrican en factorías europeas.

Respeto a las operaciones en el mercado de los vehículos electrificados, Leopoldo Satrústegui destacó que su marca es la tercera en España por detrás de Toyota y Kia, ya tiene aproximadamente la mitad de sus ventas en coches de este tipo, concretamente 29.696 automóviles de este tipo, si bien recordó que Hyundai es la única empresa que ofrece todas las motorizaciones y tecnologías posibles, incluido el hidrógeno, en su gama de modelos. La marca tiene previstas unas inversiones de 15.000 millones en nuevas tecnologías hasta el año 2.030 y el objetivo es vender 560.000 vehículos eléctricos y 110.000 de hidrógeno en 2.025. En el año 2.035 todas las vetas en Europa serán de cero emisiones, y diez años después, este propósito se extendería al resto del mundo.

De todas formas, insistió en que España no está avanzando adecuadamente en este campo. En su opinión, el Plan Moves no acaba de funcionar y no vamos al ritmo adecuado para el cumplimiento de los objetivos fijados para el año 2030, ya que estamos muy lejos de llegar a las 250.000 unidades de parque eléctrico. Estima que el Moves debería ser un plan centralizado y que, además de incrementar las ayudas, estas deberían estar exentas de cotización en el IRPF, además de que las cantidades de perciban en el momento de la compra, no después de pasar varios meses. Sugirió asimismo la idea de conceder ventajas fiscales a las empresas que compren coches eléctricos, como ocurre en Portugal.

Pero indica Satrústegui que lo más importante es desarrollar las infraestructuras de recarga, ya que no se comprarán coches eléctricos si no hay una red adecuada. “Estamos en unos diecisiete mil cargadores -afirma- cuando las previsiones eran de más de cuarenta mil. Es necesario agilizar los permisos para ponerlos, ya que ahora los trámites se retrasan más de un año”.

Durante el pasado año las ventas totales de Hyundai en el mundo ascendieron a 3.9444.579 unidades, con un crecimiento 1,4%, lo que le colocan en la tercera posición mundial, por detrás de Toyota y Volkswagen. En Europa se comercializaron 518.000 vehículos.