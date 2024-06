Las 24 horas de Le Mans se hacen sostenibles

Las 24 Horas de Le Mans son un acontecimiento mundial que atrae a más de 300.000 espectadores al circuito y concentra a millones a través de la TV. Su organizador, el Automobile Club de l’Ouest, quiere que su centenaria carrera sea además ejemplo de nuevas tecnologías y paradigma de la sostenibilidad y la ecología que marcan los nuevos tiempos. Tarea difícil cuando el automovilismo se basa en el consumo de combustible y neumáticos… y, en este caso ¡los de 62 vehículos durante 24 Horas.

Para ello ha desarrollado –conjuntamente con la Federación Internacional del Automóvil- un nuevo reglamento técnico denominado Hypercar.Los coches deben ser híbridos, dotados de motor eléctrico con batería, de modo que reduzcan ampliamente sus emisiones contaminantes. La categoría LMH admite prototipos con hasta 680 CV de potencia, de los que 200 son eléctricos y mueven el tren delantero (tienen tracción total). Ferrari, Toyota, Peugeot e Isotta Fraschini participan en ella con vehículos con tecnología muy avanzada. La categoría LMDh también es híbrida, pero todos los coches deben emplear el mismo paquete motor-batería-transmisión, que proporciona 50 kW eléctricos (67 CV) solo al eje trasero. Porsche, Cadillac, Alpine, BMW y Lamborghini se alinean en ella. Ambas categorías se igualan en prestaciones gracias a un «Balance of Performance» que se reajusta entre carrera y carrera.

Con estos Hypercar híbridos se ha reducido enormemente el consumo total de combustible durante la carrera, pero, además, el suministrador único de las 24 Horas de Le Mans (y del resto del Campeonato del Mundo de Resistencia) también aporta una gasolina ecológica. Total Energies ha desarrollado un biocombustible denominado Excellium Racing 100, cuyo principal componente es el metanol. Este se extrae de residuos orgánicos, concretamente del hoyuelo (piel y hueso) de la uva procedente de la industria vitivinícola francesa. Los motores de combustión apenas han tenido que adaptar sus reglajes a este producto, generando la misma potencia, pero emitiendo un 65% menos de CO2 a la atmósfera. Y, durante una carrera de 24 Horas, son muchísimos gramos menos…

Y se quiere ir un paso más allá: el hidrógeno. Se prevé que para 2027 se estrene una nueva clase de Le Mans Hypercars propulsados por hidrógeno, bien como combustible gaseoso o liquido en motores de combustión o bien generando electricidad a través de una «pila de combustible». Toyota y Alpine ya harán rodar antes de estas 24 Horas sus prototipos experimentales dotados de esta tecnología tan avanzada y completamente limpia.

Por otra parte, los suministradores de neumáticos, Michelin y Goodyear, llevan años invirtiendo grandes sumas en reducir la huella de carbono de sus productos. Los neumáticos de competición (de los que cada coche consume una buena cantidad durante los entrenamientos y la carrera) se fabrican actualmente con materias primas menos contaminantes y más fáciles de reciclar. Como todo en la alta competición, sirve de laboratorio para desarrollar nuevas generaciones de neumáticos de calle y carretera más ecológicos.

También se han prohibido este año los «calentadores de neumáticos», que los mantenían en temperatura ideal de carrera, pero generando mucho CO2 en la zona de boxes.

A veces se equipara la sostenibilidad con aburrimiento y bajas prestaciones, pero la próxima edición de las 24 Horas de Le Mans no será así. Ferrari triunfó el año pasado en su retorno a la Resistencia, derrotando a Toyota, pero no ha vuelto a ganar una carrera desde entonces. Peugeot lideró parte de la carrera y, este año, estrena coche, más evolucionado y rápido. Porsche, aun contando con un LMDh de solo dos ruedas motrices, ya ha ganado dos pruebas del Mundial esta temporada y, Toyota, dominadora de la especialidad desde hace años, no ha dicho su última palabra. BMW, Alpine, Isotta Fraschini y Lamborghini debutan este año, por lo que les falta experiencia. Pero la dureza de la prueba, la noche, la cambiante climatología y el intenso tráfico (la mitad son coches más lentos de otras categorías como Gran Turismo) hacen la carrera impredecible. Tratar de ganar las 24 Horas de Le Mans este año, con tantas marcas presentes, va a ser un reto extraordinario.