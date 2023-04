Se acerca el fin de las multas en papel

La Dirección General de Tráfico tiene la intención de avanzar de forma firme y generalizada en la sustitución de las comunicaciones/notificaciones en papel y dar impulso al desarrollo de herramientas que permitan la comunicación oficial electrónica con los ciudadanos y empresas. Estas comunicaciones electrónicas se dirigirán tanto a las personas físicas como jurídicas

El objetivo de la DGT es establecer sistemas de comunicación de las multas también a las personas físicas, además de a las jurídicas que a la fecha de hoy ya tienen obligación de estar dadas de alta, como la gestión de lectura, firma y descarga de notificaciones electrónicas. Este registro es obligatorio, desde el 1 de noviembre de 2022, para las personas jurídicas

La DGT ya comunicó que antes del 1 de noviembre de 2022 todas las personas jurídicas que conste tengan asignado un vehículo en la DGT, bien como arrendatarias o como titulares de este, deberán haber solicitado la DEV, indicando un correo electrónico y un teléfono móvil a los que Tráfico les hará llegar el aviso de puesta a disposición de una notificación.

A partir de esa fecha no realizará más notificaciones en papel, de tal modo que, si una persona jurídica no ha hecho dicha solicitud, la DGT le asignará una de oficio y en ella se le practicarán las notificaciones, siendo responsabilidad del interesado si, al no haber comunicado teléfono o email, no puede ser avisado de las puestas a disposición de las notificaciones, quedando reducida su capacidad de defensa.