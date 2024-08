BMW F800 GS, una moto de trail para el asfalto

La nueva F 800 GS es una moto que prescinde de ciertos elementos “off road”, para facilitar una utilización más racional. Solo con subirte a ella notas que es una motocicleta más manejable. A ello contribuye su estrecho manillar, más propio de una moto “naked” que el que montaría una “trail”. El asiento, situado bastante bajo, añadido a la posición de los estribos, ofrece una postura cómoda en cualquier tipo de recorrido y, por último, su envergadura nos acerca a una moto pensada para viajar, sí, pero también para ser utilizada en el día a día, tanto en la ciudad como fuera de ella; y eso es una acertada opción de movilidad.

F800 GS BMW

Pero a pesar de todo lo dicho, el rendimiento de su motor bicilíndrico con sus 87 caballos de potencia dispone de unas prestaciones muy elogiables a la vez que acordes a su calidad de moto multi-uso. Su funcionamiento es suave y ágil cuando se le requiere potencia. Dispone de dos modos de conducción: “Road” y “Dynamic” y el cambio tiene una palanca con un recorrido corto y un accionamiento muy preciso.

Dinámicamente, la nueva F 800 GS, se adapta sin problemas al carácter, no sólo de su motor, también al nivel de pilotaje de su usuario. Se circula con aplomo, con seguridad y en una posición muy cómoda sobre un asiento dividido en dos niveles. Su peso, de 227 kilos, apenas se nota en carretera. No es una “R”, claro, pero facilita el poder disfrutar en carretera con curvas. En ciudad también se muestra ágil, y en ello contribuye su buen ángulo de giro, sus llantas de 19” en el eje delantero y 17” en el trasero, ejes que alojan 2 discos en la rueda delantera y uno en la trasera, asistidos por ABS no desconectable.

La carrocería recuerda el inconfundible estilo GS de la marca con el clásico “pico de pato” en el frontal que aloja el habitual conjunto óptico de BMW, rematado todo por una pequeña cúpula. Pero en ella todo es mucho más compacto, empezando por la anchura del depósito que permite una buena posición de las rodillas. La nueva F 800 GS se define como una Trail adaptada a un uso más amplio; una motocicleta idónea para quien quiera un vehículo que le sirva para todo; una Trail para asfalto que, al fin y al cabo, es donde en su mayoría se mueven. Como también es habitual, BMW, ofrece un amplio catálogo de opciones como un ajuste electrónico de la suspensión trasera, por poner un ejemplo. Su precio es de 11.275 euros.