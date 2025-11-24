BYD aumenta la autonomía de su Atto 2 con la tecnología híbrida enchufable

El Atto 2 es un SUV de tamaño medio y con una destacable terminación que, en su versión solo eléctrica, tenía el problema de una autonomía algo justa. La marca china BYD resuelve este inconveniente con la introducción de la tecnología híbrida enchufable, que ofrece hasta 90 kilómetros en modo eléctrico y mil kilómetros combinando también el motor de combustión y su depósito de 45 litros de combustible.

Atto 2 Newspress

En su estética no hay muchas diferencias entre las carrocerías de una y otra tecnología. La palanca del cambio está ahora en el volante, se añade un compartimento para guardar las gafas y se gana algo más de capacidad en el maletero. Exteriormente, hay cambios en el frontal con una parrilla más grande, con entradas de aire para la refrigeración del motor de combustión, y algunos elementos decorativos específicos, como el emblema del portón trasero. Mantiene casi idénticas sus dimensiones de 4,33 metros de largo por 1,83 de ancho y 1,67 de alto, con una distancia entre ejes de 2,62 metros, que permite un interior en el que se pueden acomodar sin estrecheces cinco adultos grandes. El maletero tiene una capacidad de 425 litros, ampliables hasta 1.335 bajando los respaldos de los asientos traseros.

Atto 2 Newspress

La parte mecánica incluye dos motores eléctricos capaces de girar a altos regímenes con un controlador integrado y un motor de gasolina de 1,5 litros. El sistema permite funcionar de dos maneras distintas: solo eléctrica, en la que las ruedas son impulsadas únicamente por el motor eléctrico; e híbrida, con el motor de gasolina suministrando carga a la batería y al motor eléctrico a través de un inversor, manteniendo la respuesta de conducción de un vehículo eléctrico. El resultado es que funciona la mayor parte del tiempo como un vehículo eléctrico, con una autonomía de hasta 90 kilómetros, y cuando se agota este recorrido, con el motor de combustión alcanza una autonomía total de hasta mil kilómetros, con consumos muy bajos, del orden de cinco litros.

BYD Atto 2 Newspress

El Atto 2 se ofrece en dos configuraciones disponibles. La versión Active monta una batería de 7,8 kWh y tiene una potencia máxima de 166 caballos. La versión Boost aumenta la capacidad de la batería hasta 18,0 kWh, con lo que la potencia se eleva hasta los 212 caballos. En ambos casos, la velocidad máxima está limitada a 180 km/h y la aceleración de 0 a 100 km/h puede lograrse en unos siete segundos y medio. En ambos casos, el equipamiento interior es muy amplio e incluye sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 12,8” (32,5 cm), cuatro puertos USB, sensores de aparcamiento con cámara de visión trasera, control de crucero adaptativo, llave inteligente con acceso a través de smartphone, etc. Hay una diferencia en el tamaño de las llantas entre ambas versiones, que pueden ser de 16 o 17 pulgadas.

Las primeras entregas están previstas para principios del año que viene y los precios iniciales son de 28.200 y 31.200 euros respectivamente. Pero con la promoción de lanzamiento, las ayudas del Plan Moves y la financiación de la marca, las facturas finales pueden reducirse hasta 18.190 euros para el Active y 20.190 para el Boost. Contarán con 6 años de garantía para el vehículo y 8 años de cobertura para el sistema de propulsión y la batería.