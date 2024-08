Ni chicle ni flexiones: Estos son los falsos mitos sobre cómo bajar la tasa de alcoholemia en un control

Muchas personas aprovechan la llegada del verano para tomarse sus merecidísimas vacaciones y viajar a la playa, a la montaña, al pueblo o a su lugar de descanso favorito. Esto hace que los meses de julio y agosto constituyan uno de los períodos del año en que más desplazamientos en carretera se producen, lo que aumenta significativamente el riesgo de tener un accidente al volante.

Pero no es el número de coches el factor más determinante a la hora de causar incidentes automovilísticos, hay muchos otros que pueden alterar la percepción y contribuyen a que muchas personas pierdan la vida en la carretera. Según los datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT), tan solo en 2023 fallecieron 1.145 personas en accidentes de tráfico.

De este abultado número, 862 de los fallecidos eran conductores, es decir, que una cuarta parte de las personas que murieron en carretera ni siquiera iban al volante. Cumplir con las normas de seguridad vial no solo puede salvar la vida de uno mismo, sino también la de los seres queridos y del resto de tripulantes.

Accidente de tráfico en San Blas san blas

Otro dato que llama especialmente la atención es que de todos los conductores fallecidos, que fueron sometidos a autopsia y análisis toxicológico, más de la mitad (53,6%) de ellos dieron positivo en el uso de alcohol, drogas de abuso y/o psicofármacos, tanto por separado como conjuntamente. Todo esto lleva a que la prevención y, por supuesto la penalización, de esta clase de sustancias en carretera sea uno de los temas en los que más insisten las autoridades.

Aun con todo y siendo de conocimiento público y extendido las cifras de muertos que pueden provocan el consumo de alcohol mientras de conduce, año tras año los agentes de la DGT y de la Guardia Civil tienen que lidiar con conductores irresponsables que, no solo han excedido las tasas permitidas, sino que además intentar burlas las normas de seguridad con 'trucos' que van desde lo ingenioso hasta lo absurdo.

Mitos sobre cómo bajar la tasa de alcoholemia en un control

Apelar a la voluntad recaudatoria suele ser la excusa que interponen la mayoría de personas que se han pasado bebiendo antes de coger el volante para tratar de desacreditar los controles de seguridad de la Guardia Civil. La responsabilidad y la culpa de causar un accidente y los males que éste pueda generar pertenecen solo a quienes faltan al respeto a su propia vida y a la del resto de las sociedad.

Desde hace algunas décadas, se han creado 'memes' y han sido la comidilla pública diferentes personas que fueron entrevistadas en la televisión cuando fallaron por mucho en los controles de alcoholemia rutinarios. La benemérita lleva años sin dar crédito de la cantidad de 'trucos' que intenta practicar la gente en el último segundo para no dar positivo en los test.

Hemos podido ver en pantalla a muchos ciudadanos tratando de hacer flexiones, dar pequeñas carreras o mascar chicles de manera ansiosa para evitar lo imposible. La irresponsabilidad de Ares G. (más conocido como "el lacasitos"), por ejemplo, se acabó saldando con una multa de 600€, aunque se libró de la retirada del carnet de conducir. Sin embargo, las autoridades están poniéndose cada vez más serias ante la preocupante mortalidad causada por la ingesta de alcohol en las carreteras.

Desde la cuenta oficial en X de la Guardia Civil compartían una publicación en la que trataban de dar visibilidad a este problema de falta de responsabilidad ciudadana, y advertían que todo estos 'trucos' para tratar de engañar al alcoholímetro no son más que mitos infundados, y que nada importa más que el respeto a la vida y la integridad de las personas.

Alguna de las artimañas desesperadas más comunes para intentar no dar positivo son:

Beber y enjugarse la boca con mucha agua.

Tomar café después de consumir grandes cantidades de alcohol.

Hacer deporte (saltos, sentadillas, flexiones, carreras cortas, etc.).

Hacer plegarias a las autoridades para tratar que de no ser multados.

Chupar un limón.

Fumar mucho tabaco antes de soplar.

Beberse un huevo crudo.

La realidad es que ninguna de estas medidas funcionan. El mejor truco para no dar positivo en alcoholemia es, obviamente, no ingerir alcohol antes de coger el volante. Otra opción, si se ha bebido, pudiera ser no conducir, sino tomar otro medio de transporte hasta casa o dejarle manejar el automóvil a otra persona que esté sobria.

Dependiendo de la cantidad de alcohol detectada, las multas pueden ir desde los 500 a los 1.000 euros, aunque muchas veces también conllevan la retirada de puntos del carnet de conducir, así como trabajos para la comunidad o, incluso, penas de prisión de entre tres y seis meses.