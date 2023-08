Todo nuevo modelo comienza con un ejercicio de creatividad por parte de los diseñadores. No hay límites. Tiene que ser algo diferente, que sorprenda, que marque el camino del diseño de futuro de la marca. Tal vez ese modelo sea un ejemplo de hacia dónde se quiere ir, o llegar a ser una realidad tangible. Este es el caso del CUPRA Tavascan. En 2019 se mostró en el Salón del Automóvil de Frankfurt como un concept car que sorprendió por sus líneas atrevidas y un diseño que rompía con los cánones establecidos. Cuatro años después ha vuelto a asombrar al mundo en su presentación en Berlín, un modelo que no ha perdido un ápice de su esencia manteniendo el «leitmotiv» de CUPRA: «Si podemos soñarlo, podemos crearlo».

Jorge Díez, director de diseño CUPRA

Cuando Jorge Díez, director de Diseño de CUPRA, y su equipo comenzaron a trazar las líneas de una nueva propuesta de SUV coupé eléctrico sabían que algunos pensarían que era demasiado: «Cuando quieres crear algo único, cuando quieres crear una personalidad fuerte, no puedes complacer a todos. Eso significaría perder tu identidad. Y eso no es lo que hacemos en CUPRA», afirma Díez y añade «como diseñadores, estamos obligados a sobrepasar los límites sin pensar en el qué dirán, a seguir nuestro propio camino. Eso es lo que hemos hecho con el CUPRA Tavascan. No es una respuesta al cambio, es el vehículo que lo crea».

Extremadamente emocional

El CUPRA Tavascan es el segundo cien por cien eléctrico de la marca. Un modelo con un fuerte carácter que expresa una nueva manera de hacer las cosas. «La máscara delantera le proporciona un carácter deportivo único, unido con el diseño escultural progresivo del capó en forma de V. Juntos crean una poderosa sensación de tensión», comenta el diseñador. A este concepto de diseño exterior se le suma la nueva firma lumínica de tres triángulos de los faros delanteros. «Son el nuevo icono de la marca que, junto con el logo iluminado por primera vez, muestran la fuerte identidad de CUPRA».

Nuevos iconos

Si el exterior del CUPRA Tavascan ha sido una evolución hacia el diseño futuro de la marca, su interior es aún más revolucionario. El carácter del que habla Díez se traslada dentro con otro de los iconos más representativos de este modelo, su espina central. «Para nosotros es una obra de arte nunca vista hasta ahora, la pieza más icónica de este interior que muestra el esqueleto que soporta toda la consola flotante para crear un interior esculpido y futurista», comenta el director de Diseño de CUPRA. «Estos elementos maximizan la sensación de espacio en la cabina y, combinados con la iluminación interior progresiva, crean un lenguaje de diseño único y lleno de carácter».

La presentación internacional del CUPRA Tavascan en Berlín fue el resultado de años de trabajo de una marca que en su corto tiempo de vida no ha dejado de sorprender y que con cada modelo va un paso más allá. Para el equipo de diseñadores no ha sido una premiere más, un lanzamiento más. «Cada vez que por fin revelamos al público un nuevo modelo es un momento muy especial para nosotros. Es un sueño hecho realidad después de tanto trabajo. Simplemente asombroso», concluyó Jorge Díez.