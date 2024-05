Cupra lanza su primer SUV cien por cien eléctrico

Desde que el Tavascan Concept se presentó en el Salón de Frankfurt de 2019, había una gran expectación para ver el modelo definitivo. Los directivos de la activa marca española Cupra se han sentido especialmente orgullosos del resultado y confían en el éxito comercial del que –es ya- su primer SUV eléctrico de batería. Naturalmente, emplea la plataforma MEB del Grupo VW, pero ofrece una carrocería y unas prestaciones absolutamente exclusivas.

Tavascan CUPRA

El Tavascan es un SUV coupé de segmento C con dimensiones no muy imponentes: 4,6 metros de largo por 1,8 de ancho y apenas 1,5 de alto, con una distancia entre-ejes intermedia de 2,7 metros. Sus cortos voladizos y lo inclinado del techo en ambos extremos le confieren visualmente una silueta más baja y aerodinámica. Claro, que en eso el ojo no se equivoca, porque tiene un coeficiente de penetración de apenas 0,26 CX.

Tavascan CUPRA

Los diseñadores de Cupra han echado el resto en esta carrocería, con líneas deportivas y fluidas, al tiempo redondeadas y poderosas, pero sin soluciones recargadas. Y complementadas con grandes y estilosas llantas entre 19 y 21 pulgadas. Sin duda, es uno de los SUV-coupé más atractivos de los últimos tiempos, pero hay mucho más debajo de esta capa superficial de chapa.

Tavascan CUPRA

Se acopla a la –ya conocida- plataforma eléctrica y modular de Volkswagen (la que llevan también los VW I.D), que se basa en una gran batería de iones de litio en celdas prismáticas de 77 kW/h de capacidad neta y refrigerada por líquido, situada en el suelo del habitáculo. El Tavascán es un propulsión trasera con posibilidad de tracción total en la versión de dos motores, que suman hasta 340 CV de potencia.

Cupra comercializará dos versiones: el Tavascán Endurance, con un solo motor eléctrico síncrono de 210 kW (286 CV) y 545 Nm de par (este modelo ofrece hasta 568 Km de autonomía). Y el Tavascán VZ, que suma un segundo motor asíncrono de 80 kW (190 CV) en el eje delantero, proporcionando tracción total y prestaciones espectaculares: pasa de 0 a 100 Km/h en apenas 5,5 segundos y alcanza una velocidad máxima autolimitada de 180 Km/h. Con un mayor consumo eléctrico, la autonomía se reduce a los 522 Km.

Tavascan CUPRA

El Tavascán ya había sido visto, pero aún no había podido ser probado, cosa que sí pudimos hacer en las cercanías de la base de la marca en Martorell. Como el resto del coche, el habitáculo también ha sido diseñado cuidadosamente con estilo propio, destacando la «espina dorsal» (con forma de aleta de pez) que sobrevuela la consola central, y la gran pantalla táctil de 15” situada en el centro del salpicadero, dejando un diminuto cuadro de información sobre el volante (también dispone de Head-Up Display proyectado).

Tavascan CUPRA

La posición de conducción es bastante deportiva, al igual que los asientos, lo que anuncia buenas prestaciones. El Tavascán dispone de una sola marcha, pero de múltiples modos de conducción (Range, Comfort, Performance, Cupra, Individual o Traction, que se seleccionan con los grandes pulsadores del volante) y también de retención/regeneración, gracias al sistema «Brake». En modo estándar hay cuatro niveles que pueden activarse con las levas tras el volante.

Tavascan CUPRA

El equipo de ingenieros de Cupra, contando con la ayuda del piloto de la casa, Jordi Gené, ha desarrollado especialmente tres aspectos: el «DCC Sport» de control de estabilidad, el tarado de la suspensión y la respuesta del freno (combinado mecánico-eléctrico). La mano de Gené se nota claramente en el impecable comportamiento deportivo del nuevo modelo, que hace disfrutar al volante –sobre todo en Modo Cupra- y permite mantener un alto ritmo en carretera.

Exigir a los motores implica mayor consumo de batería, pero se han logrado cifras de 200 Km de autonomía conduciendo a fondo, a 180 Km/h, en circuito cerrado. El cargador de abordo permite pasar del 10 al 80% de carga en apenas 30 minutos, contando con punto de alta potencia.

Cupra pondrá a la venta el Tavascan desde el mes de junio (primeras entregas tras el verano) en las dos versiones citadas, en cinco colores exclusivos y con tres packs de equipamiento opcional (Adrenaline, Extreme y Winter). El precio estándar es de 52.010 euros, al que podrán aplicarse descuentos como el Plan Moves, la bonificación del IRPF o campañas especiales, que podrían reducirlo de forma apreciable.