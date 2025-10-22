Sin empujones ni cables: el truco de un mecánico para arrancar un coche con la batería muerta

Cuando el coche no arranca, muchos recurren a empujarlo o a las pinzas, pero un mecánico explica un método mucho más sencillo y seguro: combinar un arrancador portátil (booster) con un spray de arranque.

El booster, la alternativa moderna a las pinzas

El booster se conecta directamente a la batería, detecta la polaridad y suministra la energía necesaria en segundos. Solo hay que conectar el cable rojo al borne positivo, el negro al negativo, activar el dispositivo y arrancar. Así se evita depender de otro coche o hacer esfuerzos innecesarios.

Consejos y precauciones al usar el spray de arranque

Si la batería está muy débil, algunos profesionales recurren al spray de arranque para facilitar la combustión, aunque debe aplicarse con cuidado y en pequeñas dosis. En motores diésel, solo se deben usar productos específicamente indicados.

Empujar el coche ya no es recomendable, especialmente en vehículos modernos con catalizador o cambio automático, ya que puede provocar averías.

Los expertos aconsejan revisar la batería periódicamente, mantener los bornes limpios y usar un cargador de mantenimiento si el coche pasa largos periodos sin moverse. Con un booster cargado y un poco de previsión, se puede volver a la carretera sin cables, sin ayuda y sin esfuerzo.