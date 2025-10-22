Francisco Riberas, galardonado con el premio de Automoción y Movilidad de Castilla y León

El consejo rector del cluster de Automoción y Movilidad de Castilla y León ha distinguido al presidente ejecutivo de Gestamp, Francisco J. Riberas, como referente en Automoción y Movilidad al considerarse desde FaCyL que se trata de una de las figuras clave de la industria de automoción y movilidad en España. Este galardón le será entregado en una gala que se celebrará el 17 de noviembre en Valladolid.

Esto premio cuentan con la colaboración del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), para la promoción y fortalecimiento del sector industrial de la automoción de Castilla y León en los siguientes ámbitos: la competitividad, la transición tecnológica e innovación del sector, la sostenibilidad, el talento y el posicionamiento de Castilla y León como territorio líder en la automoción y movilidad internacional.

Tal y como ha explicado la presidenta de Cluster FaCyL, Mari Paz Robina, la elección se ha realizado “de manera unánime” ya que su trayectoria “refleja los valores que queremos transmitir desde la automoción y la movilidad de la comunidad autónoma”. Robina ha elogiado la figura de Francisco J. Riberas por “su capacidad para liderar una multinacional de la importancia de Gestamp, líder en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes de automoción”.

Además, ha añadido que su elección como Premio al Referente en Automoción y Movilidad es un reconocimiento a una “exitosa carrera profesional, como así demuestra la transformación de su compañía en un referente en el sector con presencia en 24 países y una plantilla de alrededor de 44.000 empleados. Hemos querido con esta distinción reconocer sus estrechos lazos con la comunidad autónoma”.

Finalmente, Robina también ha destacado que la trayectoria profesional de Riberas se ha complementado con cargos de relevancia como la actual presidencia del Consejo Asesor Empresarial España-China, la presidencia de SERNAUTO (hasta junio de 2025), la Fundación del Consejo España-China hasta 2024; así como la presidencia del Instituto de Empresa Familiar entre 2018 y 2020.

En el mismo acto se premiará al jefe de la sección del motor del diario La Razón, Carlos de Miguel, en reconocimiento a su amplia trayectoria profesional en el periodismo relacionado con la industria y el deporte del motor.