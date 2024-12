«Hay que ofrecer al cliente la tecnología que necesita en el momento que la necesita»

Ignacio Beamud es uno de los ejecutivos españoles con mayor experiencia en todo lo que se refiere a la comercialización de automóviles ya que llegó este año al puesto de Presidente y CEO de Mazda Automóviles España después de más de diez siendo el máximo responsable del marketing, relaciones con clientes, ventas y relaciones con la red de concesionarios de la división europea de esta marca japonesa. Madridista de corazón, este publicista de 55 años completó su formación con estudios de dirección y administración de empresas y de responsabilidad social corporativa. Su posición es envidiable dentro de la organización Mazda ya que, dentro de los grandes mercados europeos, España ocupa la tercera posición en términos de volumen y la primera en cuanto a cuota de mercado. Dentro de sus logros está además haber conseguido elevar a Mazda al exclusivo club de las marcas «premium». Y todo ello asegurando una buena rentabilidad de la red comercial, que se sitúa en el 2,2% mientras que la media nacional se encuentra en el 0,8%, y manteniendo un índice de satisfacción del cliente en valores por encima del 95%.

¿Cómo está siendo el año para su marca?

En el conjunto del mercado nacional estamos asistiendo a un segundo semestre muy positivo en lo que se refiere a las ventas en el canal de particulares. Esto es una muy buena noticia para nosotros porque este canal representa en Mazda el 72% de las ventas. Son datos positivos respecto a la primera parte del año, marcada por unas ventas a empresas del alquiler de coches que llegaron a representar el 30% del total. En la segunda parte del año ha habido repunte condicionado por la bajada de los tipos de interés, la mejora de las previsiones económicas, con un crecimiento del orden del 2,5% del PIB y buenas expectativas para los dos próximos años, lo que ha hecho mejorar el índice de confianza de los consumidores. Para nuestra marca las previsiones del año son positivas ya que contemplamos un crecimiento del 12% para el cierre del ejercicio. En los diez primeros meses hemos crecido el 8%, mientras que el conjunto del mercado lo hace solo en un 5%. Calculo que llegaremos a fin de año con unas ventas de 18.000 unidades y una cuota de mercado del 1,7% en su conjunto, mientras que en el canal de particulares nuestra participación se eleva hasta un 3%. Respecto a los otros dos canales, casi no trabajamos el de alquiladores, pero estamos creciendo mucho en el de empresas. Este canal cae en su conjunto un 15%, mientras que nosotros subimos un 25%. Para 2025 manejamos cifras similares a las de este año ya que algunos modelos se van a sustituir y vendrán novedades como el Mazda 2 híbrido que construimos con Toyota o el sustituto del CX5 actual. Nuestro objetivo a corto y medio plazo es alcanzar una cuota de mercado del 2% lo que significaría que, en un mercado español normalizado que debería tener al menos 1,2 millones de matriculaciones al año, alcanzar las 25.000 unidades.

¿Qué se necesita para que crezca el mercado de coches eléctricos en España?

Tenemos que convencer y enamorar al cliente con el coche eléctrico. Convencer racionalmente, a través de mejorar las infraestructuras de recarga, conseguir más autonomías y, muy importante, mejorar en las ayudas públicas y conseguir que sean mas operativas. Y enamorar porque detectamos en los compradores ciertas reticencias y debemos demostrar que los eléctricos tienen un comportamiento dinámico excelente. Pero la clave no está en las imposiciones, sino en ofrecer al cliente la tecnología que necesita en el momento en que la necesita. Nosotros en Mazda tenemos a disposición todas las tecnologías: eléctricos, híbridos enchufables, rotativos, híbridos recargables... Y sin olvidar los diésel. Nuestro motor de 6 cilindros 3,3 litros que está disponible en los CX60 y CX80 es extremadamente eficiente y representa 2/3 de las ventas.

¿Tienen futuro otros sistemas alternativos como el hidrógeno o los biocombustibles?

Creo que sí. Es parte de la estrategia multioferta en tecnología. Hay que investigarlo todo. El hidrógeno puede tener futuro y nuestro motor rotativo está preparado para ello. Pero por el momento no tenemos la necesaria infraestructura de recarga de hidrógeno. Y respecto a los biocombustibles, hay que seguir investigando y diversificando las fuentes de energía. En Mazda no hemos apostado todo al rojo o al negro. Tenemos una visión pragmática y realista enfocada a nuestros clientes. No debemos olvidar que Europa solo representa el 15% del total de las ventas en el mundo.

¿Cree que habrá cambios en la política de la UE sobre la implantación del coche eléctrico y los plazos para la prohibición de motores de combustión interna?

Creo que la Unión Europea tiene que ajustar sus criterios a la demanda de los consumidores. La UE tiene que escuchar y ver la dinámica de los mercados. Hay muchos mercados muy diferentes dentro de la Unión y mucha variedad de fuentes de energía. No hay más que ver que, en lo que se refiere a generación eléctrica, algunos están apostando claramente por las renovables y otros siguen quemando carbón.

Mazda ha logrado posicionarse dentro del segmento de marcas «premium».

Sí, y este mercado «premium» es un puerto donde te puedes refugiar en tiempos de tormenta. Mazda es una marca con identidad bien definida por producto y por servicios. Recientemente hemos puesto en marcha un programa de beneficios y servicios para clientes que incluye descuentos de fidelización en la compra de modelos nuevos y en la posventa. Tenemos además un plan de 10 años de protección, que es como una garantía para este espacio de tiempo siempre que el mantenimiento del vehículo se haga en los concesionarios de la marca. Y como forma de luchar contra la incertidumbre de las tecnologías en el futuro tenemos el programa «Confianza», por el cual el comprador puede devolver el coche antes de 30 días o mil kilómetros desde la adquisición y cambiarlo por otro Mazda. Actualmente, el 70% de nuestras ventas las hacemos por un sistema de flexiopción gracias al cual al cabo de 3 o 4 años decides sustituir el automóvil por otro con otra tecnología.