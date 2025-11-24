¿Es legal poner luces de Navidad en tu coche en España? Esto dice la ley

Con la llegada de diciembre a la vuelta de la esquina, muchos conductores buscan darle un toque festivo a sus vehículos instalando luces navideñas tanto en el interior como en el exterior del coche. Sin embargo, adornar el automóvil puede llevar a más de uno a preguntarse si esta práctica es legal en España y qué consecuencias puede tener.

La normativa de tráfico es clara: no está permitido incorporar al vehículo cualquier sistema de alumbrado o señalización que no esté homologado. Esto significa que colocar luces LED, guirnaldas luminosas o elementos que emitan destellos en el exterior del coche puede ser motivo de sanción. La Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Vehículos establecen que solo se pueden usar los dispositivos lumínicos autorizados por el fabricante y homologados para circular.

La Dirección General de Tráfico (DGT) también recuerda que cualquier modificación que altere la iluminación original del vehículo puede afectar a la seguridad vial, ya sea porque deslumbra, distrae o confunde al resto de conductores. En estos casos, la sanción puede llegar a 200 euros, aunque sin pérdida de puntos.

¿Y las luces dentro del coche?

El uso de luces decorativas en el interior es un área más matizada. En principio, llevar pequeñas luces dentro del habitáculo no es ilegal siempre y cuando no afecten a la visibilidad del conductor ni generen distracciones, algo que, si ocurre, sí podría ser sancionable. Si la iluminación interior es visible desde el exterior y se interpreta como una alteración del alumbrado del vehículo, también podría acarrear multa.

Conclusión: decorar sí, pero con precaución

En resumen, las luces de Navidad en el coche pueden ser divertidas, pero solo son aceptables dentro del vehículo y siempre que no interfieran con la conducción. Cualquier instalación exterior está prohibida y puede acarrear sanciones.

La DGT recomienda optar por decoraciones no luminosas si se quiere dar un toque navideño al vehículo sin arriesgarse a una multa. La seguridad —subrayan— debe prevalecer incluso en épocas festivas.