Álex Márquez revela en 'El Hormiguero' el pique con su hermano en Montmeló: "El tío no me dejaba, estaba a tres décimas"

Pablo Motos ha recibido este lunes en 'El Hormiguero' al subcampeón del mundo de Moto GP 2025, Álex Márquez. En un ambiente de júbilo y con 'La Morocha' de fondo, el piloto del equipo Gresini Racing ha repasado cómo se ha desarrollado la última temporada: "Mejor que nunca, mucho mejor de lo que todo el mundo esperaba".

El de Cervera ha asegurado que "el salto ha sido muy grande" porque en las carreras no cuenta solo el piloto, sino que hay muchos factores alrededor que tienen que "casar muy bien" y 2025 ha sido el año en el que todos "los ingredientes han casado".

Así, ha rememorado cómo fue su primera victoria en el Circuito de Jerez, un triunfo que fue más especial por el lugar en el que se consiguió: "Es como la catedral del motociclismo. Es el único sitio donde he sentido a la gente encima de la moto. Normalmente no lloro y ahí lloré. Eran muchos años intentándolo".

El piloto también se ha referido a su hermano, actual campeón del mundo de Moto GP, y al pacto que reveló hace unas semanas durante su visita al programa. Antes de la carrera de Argentina, Marc tuvo una conversación con Álex tras ver que ambos iban a pelear carreras. El pacto consistía en no tener ningún reparo en adelantarse si se daba la posibilidad y Álex ha suscrito las palabras de su hermano, contando cómo se dio aquella conversación: "Hicimos ese pacto que te contó a ti por primera vez".

El subcampeón del mundo recuerda que su hermano le preguntó si no había tenido la sensación de preocupación de decir y "si me equivoco y lo tiro", y la respuesta fue afirmativa. "La gente muchas veces ve que nos equivocamos y tiramos a otro piloto, el equivocarse vale medio metro, frenar medio metro más tarde o más pronto lo tiras o te tiran a ti. Es inevitable que no pase alguna vez", ha apuntado.

Asimismo, ha detallado cómo fue el pique vivido durante la carrera de Montmeló, que acabó con la victoria de Álex y el piloto de Ducati sin poder cantar el alirón en el circuito de San Marino: "El sábado en la sprint la cagué, le sacaba dos segundos a Marc y me caí. El domingo había que vengarse, lo gané".

Aunque no fue fácil, pues su hermano no le dejó de atacar en ningún momento: "El tío no me dejaba, pasaba por meta y veía que estaba a tres décimas. Todos, menos Marc, de alguna manera dicen hasta aquí. Si le das la mínima esperanza te va a atacar, veía las tres décimas y digo me va a adelantar. El se equivocó y tiró la toalla, quedaban tres vueltas".

