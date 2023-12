Lexus LBX: protagonista en tecnología avanzada

Un impresionante equipamiento de serie con lo último en seguridad avanzada, confort, funcionalidad y conectividad, además de un amplio abanico de opciones tecnológicas. Las tecnologías sofisticadas que cubren los distintos aspectos como la seguridad, el confort, el entretenimiento o la conectividad, se han convertido actualmente en un componente esencial en los vehículos de lujo.

Lexus celebra el éxito de la experiencia LBX en Milán Lexus

Este tipo de sistemas avanzados no solo están reservados a los modelos más grandes y exclusivos, el nuevo Lexus LBX viene para demostrar que las reglas han cambiado. Desde el comienzo de su programa de desarrollo, Lexus se propuso darle la vuelta a la idea preconcebida de que los clientes que se decantan por un modelo más pequeño tienen que conformarse con algo inferior. Y no solo en lo que se refiere al lujo y la calidad de la experiencia al volante, sino también al nivel de equipamiento disponible. El nuevo SUV compacto LBX es el modelo más pequeño de la marca hasta la fecha y va equipado de serie con una impresionante serie de funciones en tecnología avanzada, y otras muchas opciones, que hacen de él una nueva forma de concebir este tipo de vehículos. Se trata de otro ejemplo de cómo Lexus cuestiona la realidad del mercado, así como de una muestra de su apuesta por dar prioridad al cliente y por «personalizar el lujo».

Seguridad

En lo que concierne a la seguridad, todos los estilos que propone el LBX ofrecen de serie la tranquilidad del completo sistema Lexus Safety System+ de tercera generación, igual que en los modelos Lexus de segmentos superiores. Sus sistemas monitorizan constantemente el tráfico alrededor del vehículo, emiten rápidamente avisos cuando detectan un riesgo de accidente y ofrecen asistencia de forma inteligente cuando es preciso –dirección, frenado y fuerza de tracción– para ayudar a evitar una colisión.

LBX: el Lexus más urbano Lexus

Esta tecnología, pese a ser altamente avanzada, funciona de una forma que resulta natural para el conductor. También puede aliviar en parte la carga de la conducción manteniendo automáticamente el vehículo centrado en su carril, a una distancia segura del vehículo que le precede y a la velocidad adecuada, por ejemplo, a la hora de abordar una curva. Incluso aparcar resulta ahora menos estresante, gracias al sistema de «Aparcamiento avanzado», que guía al vehículo para ocupar su plaza de forma fluida y eficiente, controlando la dirección, los frenos y el cambio de marchas. Otro de los más recientes avances en seguridad es «e-Latch», un sistema sencillo y perfeccionado de apertura electrónica de las puertas, con una función de Asistencia de Salida Segura (Safe Exit Assist – SEA) que evita automáticamente que se abra una puerta cuando se acerca algún vehículo, bicicleta o motocicleta por detrás.

El LBX trae un completo paquete digital de infoentretenimiento y conectividad, que da lugar a una gran experiencia de usuario, más intuitiva. De cara al conductor, el concepto de priorización a la conducción Tazuna, incorpora la primera pantalla digital de 12,3 pulgadas, Lexus Digital Cockpit, para el cuadro de mandos del conductor. Su apariencia cambia en función del modo de conducción seleccionado en el vehículo, y el conductor también puede personalizar la visualización en función de sus preferencias personales.

Entretenimiento

En la consola central se siente la tecnología con una pantalla táctil de 9,8 pulgadas para controlar el sistema multimedia Lexus Link Connect, que incluye una función de navegación en la nube que se actualiza constantemente con la situación del tráfico en cada momento, para así facilitar la planificación de los trayectos. El sistema incorpora un agente de voz que reconoce instrucciones contenidas en el habla cotidiana y que se puede utilizar con el equipo de sonido en funcionamiento.

El sistema multimedia Lexus Link Connect alcanza cotas aún más altas, con más funciones para planificar trayectos de forma inteligente y así minimizar el consumo de combustible a la vez que se disfruta de información localizada en cada trayecto.

Por el habitáculo hay hasta cinco puertos USB tipo C, y se pueden integrar instantáneamente smartphones con el sistema multimedia del vehículo, bien de forma inalámbrica, mediante Apple CarPlay® o por cable, a través de Android Auto®.

Tanto en el caso de las funciones de seguridad como las de multimedia, se pueden descargar actualizaciones de software de forma inalámbrica (Over The Air) para su instalación cuando sea más conveniente para el conductor, de manera que no es necesario visitar el taller.