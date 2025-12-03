Llega la nueva versión del FIAT 500 Híbrido

Un paso atrás a veces significa dos pasos adelante. La electrificación total de la industria europea del automóvil está resultando un desastre para sus resultados económicos y, quien más y quien menos, ya está reincorporando los motores térmicos a su producción. FIAT ha sido de las primeras en reaccionar, transformando radicalmente su nuevo 500 —concebido como cien por cien eléctrico— de nuevo en híbrido, pese al coste adicional que ello ha supuesto.

Fiat 500 hybrid Stellantis

En un tiempo récord, la Nuova 500 Ibrida (como se llama en Italia) ya está lista. Combina la carrocería de tercera generación (segunda de este siglo) con la mecánica microhíbrida de la anterior, utilizando el propulsor de gasolina tricilíndrico Firefly de 1 litro, apoyado por un motor eléctrico de 12 voltios (que no es autónomo para mover el coche). Suficiente para obtener la etiqueta ECO y poder circular por las grandes urbes.

Fiat 500 hybrid Stellantis

Porque el 500 Híbrido es un coche urbano por excelencia. “Nuestro territorio”, como afirman los responsables de la marca, aunque las ventas de los modelos de esta categoría hayan descendido hasta un 90% en los últimos años. Aun así, el 500 ha mantenido —gracias a su practicidad y estilo italiano— su clientela en todo el mundo. Sin embargo, el modelo eléctrico no había respondido a las expectativas, obligando a FIAT a replantear su estrategia.

La tradicional fábrica turinesa de Mirafiori se ha transformado para montar indistintamente las dos versiones (térmica y eléctrica), con una capacidad de producción de hasta 100.000 unidades al año. Ya se han abierto los pedidos, aunque las entregas comenzarán a partir de primeros de 2026. El precio arranca (con ofertas y descuentos) en 17.300 euros, unos 500 más que el modelo de la generación anterior.

Fiat 500 hybrid Stellantis

Respecto a este último, ofrece una carrocería ligeramente rediseñada y algo mayor (6 cm más de largo y ancho y 2 cm más alta), además de 10 kg adicionales. Comparte el mismo conjunto mecánico, aunque la potencia se queda en 65 CV (4 menos), e incorpora ahora una caja de cambios manual de seis marchas. También puede equipar el paquete de ADAS obligatorio en los automóviles actuales.

Fiat 500 hybrid Stellantis

El habitáculo es compartido con la versión eléctrica, salvo en lo relativo al cambio. Cuenta con display digital y pantalla de 10,25 pulgadas, con plena conectividad, asientos confortables y detalles de estilo muy italiano. La versión de lanzamiento “Torino” ofrece colores exclusivos en dorado y azul metalizado, además de un equipamiento especial. Le seguirán las tres opciones clásicas de terminación (Pop, Icon y La Prima), con incrementos de precio de unos 3.000 euros.

También compartirá con su hermano eléctrico las opciones de carrocería, que siguen siendo tres: cerrada, descapotable y “3+1” (con doble puerta en el lado derecho). Sin embargo, su carácter cambia al incorporar el motor microhíbrido. Ofrece una buena aceleración, aunque no tan inmediata como la del eléctrico, y se beneficia del nuevo cambio de seis relaciones. Aun así, sus 65 CV para 1.066 kg pueden resultar algo justos: suficientes para el tráfico urbano, pero escasos para circular con soltura por vías interurbanas.

Fiat 500 hybrid Stellantis

En la escasa oferta actual de vehículos urbanos, el FIAT 500 sigue siendo el rey. Y esta esperada versión microhíbrida le da nueva vida y un público potencial más amplio, que se resistía a la variante eléctrica por precio y por la necesidad de recarga. Para FIAT, la ciudad sigue siendo su terreno de juego con modelos como el 500 o el Panda, aunque la marca ya ha anunciado su regreso al segmento de los coches familiares de mayor tamaño.