Un mecánico advierte de la importancia de limpiar el sistema AdBlue del coche: "Sino vais a crear averías muy caras"

El AdBlue es un producto que lleva acompañando a los vehículos diésel desde el 2014, año en el que entró en vigor lo conocido como la Euro 6; dicha normativa obligaba a los vehículos de ese combustible (también conocido gasóleo o gasoil) a emitir menos restos de contaminación y CO2 a la atmósfera. Por ello, la solución para que el nuevo reglamento funcionara de forma correcta ha sido AdBlue.

Este producto se basa en un compuesto que sirve para recudir la contaminación que se produce a la hora de la combustión del motor. Por ello, este líquido incoloro, inodoro, que no se inflama y que tampoco es tóxico, está formado por agua desionizada y, a su vez, compuesto por un porcentaje de 32,5 de urea. Todas las gasolineras y las tiendas especializadas ofrecerán este artículo en sus estantes.

La función principal de este líquido es convertir los gases perjudiciales para el medioambiente en nitrógeno libre (N2) y vapor de agua (H2O), unos gases que no afectan al planeta y que son expulsados por el vehículo a través del tubo de escape.

¿Qué hacer para no tener problemas con el AdBlue?

La realidad es que la falta de revisión de este líquido puede provocar una seria avería. Recomiendan los talleres que, cuando llevemos nuestro coche a una de las revisiones anuales que llevamos a cabo, indiquemos a nuestro mecánico que en su hoja de trabajo incluya una verificación del sistema de AdBlue ya que, en los últimos tiempos, se ha detectado un fuerte incremento de este tipo de problemas. Una avería de este tipo puede suponer un gasto de hasta 2.000 euros y se puede evitar muy fácilmente.

Un mecánico a través de sus redes sociales conocido como @Talleresebenezer explica la importancia de mantener controlado este sistema AdBlue. Según explica mientras abre el tapón de este sistema es que "quiero que os fijéis una cosa, que muchísimos desconocéis pero que tenéis si o si".

"Cuando quitáis el tapón ves que tenéis ahí unas manchas blancas al rededor, arriba, en el interior. Pequeñas manchas que son cristales de ese AdBlue que se cristaliza. Si no solventamos esos cristales creamos una avería en los inyectores, en los tubos, en el depósito, en el resto del circuito del coche". Explica que es una pena ver averías de 1.000 o 2.000 euros por culpa de un mal sistema que se podía haber evitado fácilmente. Lo que sucede es que si el motor no alcanza la temperatura adecuada, es decir, los 260º, la reacción química del Adblue podría no producirse, provocando la obstrucción o cristalización de algunos componentes del coche.

Como método preventivo el experto recomienda utilizar un anticristalizante, en su caso explica que utilizan el de Forte, disponible en diversas tiendas físicas y online. "Para nosotros es el que mejor resultados ha dado". Aunque la realidad es que lo realmente importante no es la marca, sino su uso "es mejor uno que sea más económico que ninguno". Con este pequeño producto que puede ir desde los 10 hasta los 30 euros puedes evitar una avería mayor y disfrutar de tu vehículo con comodidad.

Mejores anticristalizantes del mercado

Una opción muy recomendada es el aditivo anticristalizante para Adbluede de Goodyear, un líquido que elimina los residuos cristalinos y evita que se vean afectados componentes como el catalizador, los inyectores o la bomba de gasóleo. Se trata de un producto de 250 mililitros, ofreciendo así hasta diez dosis de tratamiento.

Otra de las opciones más vendidas es el líquido anticristalizante AG-38 de Ángel Gaitán, un famoso tik-toker conocido por su contenido relacionado con el mundo del motor. Su función principal es evitar la cristalización del motor y prolongar la vida útil del sistema. Una botella de anticristalizante de 250 mililitros sería suficiente para 100 litros del Adblue.

Por último, el anticristalizante de Wynn´s se sitúa como otra alternativa al evitar la formación de cristales y la disolución de los ya presentes, manteniendo el sistema limpio en todo momento. En este caso, la botella es de 125 mililitros.

¿Cómo utilizar el anticristalizante?

En el caso de tener que reponer el Adblue, es recomendable hacerlo en una gasolinera. Primero se debe verter el líquido anticristalizante, y posteriormente el Adblue. Sin embargo, si se dispone de garrafa de Adblue, se puede realizar la mezcla con el anticristalizante teniendo en cuenta las cantidades de la garrafa.

El uso de este líquido dependerá de la marca, por lo que es recomendable consultar las instrucciones de fabricación para saber cuántos kilómetros de protección ofrece y la frecuencia de uso sugerida por la marca.