Opel: la gran protagonista de la serie German SUV & Friends

Varios modelos de Opel van a ser los grandes protagonistas de la miniserie titulada German SUV & Friends Opel junto con conocidos personajes como Lara Álvarez y conocidos creadores de contenido. Una historia que podrá seguirse en una innovadora película ágil y entretenida para los espectadores. Está compuesta por 10 capítulos y ha sido creada especialmente para entornos digitales y redes sociales.

Lara Álvarez Newspress

La presentación de la serie German SUV & Friends ha contado con la presencia de talents y creadores de contenido como Wally López (DJ), Jaspeante (tecnología) y Cenando con Pablo (gastronomía), coprotagonistas junto a Lara Álvarez. Todos ellos recorren en la serie territorios como la tecnología y la innovación, la música y la gastronomía junto a la protagonista y su interés por la gama SUV de la marca alemana, formada por los modelos de Opel Mokka, Frontera y Grandland.

Opel Newspress

Cada episodio, que se estrenará semanalmente desde el 27 de octubre hasta el 29 de diciembre, explora una fase del idilio: El Flechazo, La Negación, El Stalkeo, Los Celillos, La Competitividad, El Disimulo, La Bobería, Soñando Despierto, El Arrepentimiento y La Decisión. La miniserie combina humor, emociones y la conexión con los vehículos, poniendo en escena las cualidades y prestaciones de la gama SUV, Opel Mokka compacto atrevido y con estilo, Frontera diseño fresco y espíritu aventurero y Grandland espacio y tecnología para todo, creando una experiencia y una historia con giros inesperados.

German SUV & Friends pretende innovar el contenido audiovisual en redes sociales, ofreciendo una visión nueva y divertida de la relación entre los vehículos y las emociones humanas. La serie se podrá seguir en las cuentas de Opel en Instagram (@OpelSpain) y Youtube (@OpelSpain) así como en las cuentas de Instagram de los cuatro protagonistas de la miniserie.